EM-Generalprobe gegen Griechenland live im TV und Stream

Die Generalprobe vor der Heim-EM steht bevor: Im Duell mit Griechenland am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) bietet sich der deutschen Nationalmannschaft in Mönchengladbach die letzte Möglichkeit, vor Turnierbeginn zu testen. DFB.de mit den wichtigsten Infos zum Spiel im FAQ.

Welcher Sender zeigt das Länderspiel gegen Griechenland live?

Kurz vor Turnierbeginn kommt noch einmal RTL zum Zug. Der Kölner Privatsender geht bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr im Borussia-Park auf Sendung. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV kommt das Länderspiel auch live auf der Streamingplattform RTL+.

Wie sieht der direkte Vergleich aus?

Sehr vielversprechend. Von neun direkten Duellen mit den Hellenen hat das DFB-Team kein einziges verloren, sechs deutsche Siege stehen drei Unentschieden gegenüber. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied die DFB-Auswahl im Viertelfinale der EM 2012 in Polen und der Ukraine mit 4:2 für sich.

Wie sieht die Bilanz in Mönchengladbach aus?

Bisher hat die Nationalmannschaft acht Länderspiele in der Stadt am Niederrhein absolviert. Nach fünf Partien verließ das DFB-Team den Rasen als Sieger, zudem gab es zwei Unentschieden und eine Niederlage. Vor fast genau zwei Jahren am 14. Juni 2022 siegte das deutsche Team beim bislang letzten Spiel in Mönchengladbach mit 5:2 in der UEFA Nations League gegen Italien.

Mit wem bekommt es die DFB-Auswahl diesmal zu tun?

Der Europameister von 2004 hat die Qualifikation für das Turnier in Deutschland auf den letzten Metern verpasst. Im Finale der Play-offs mussten sich die Griechen dem EM-Debütanten Georgien erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Zu den Stars im griechischen Aufgebot zählen Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos von West Ham United sowie Angreifer Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar. Für deutsche Klubs schnüren Manolis Saliakas (FC St. Pauli), Andreas Bouchalakis (Hertha BSC) sowie Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) ihre Schuhe.

Sind noch Tickets erhältlich?

Die Partie gegen Griechenland ist so gut wie ausverkauft. Die letzten Resttickets aus dem Bereich Hospitality sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Julian Nagelsmann hat am 16. Mai seinen vorläufigen EM-Kader mit 27 Spielern nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Ilkay Gündogan vom FC Barcelona. Neu dabei ist Torhüter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München war bereits im März für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nominiert worden, konnte damals aber wegen eines Infekts nicht zur Nationalmannschaft anreisen. Erfahrenste Spieler im deutschen Aufgebot sind die beiden Weltmeister von 2014: Thomas Müller mit mittlerweile 129 Länderspielen und Manuel Neuer (beide FC Bayern München) mit 118 Länderspielen. Bei einem weiteren Einsatz würde Thomas Müller in der Rangliste der deutschen Rekordnationalspieler, die Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen anführt, mit Lukas Podolski auf Rang drei gleichziehen. Weiterhin im Kreis der Nationalmannschaft dabei sind die beiden U 21-Nationalspieler Brajan Gruda und Rocco Reitz. Nach der späteren Anreise stehen auch die vier Champions-League-Finalisten Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund wieder zur Verfügung.

Warum ist das Spiel besonders interessant?

27 sind einer zu viel. Julian Nagelsmann muss nach der Begegnung noch einen Spieler aus dem vorläufigen EM-Aufgebot streichen. Gegen Griechenland haben alle Akteure nach dem 0:0 gegen die Ukraine noch ein weiteres Mal die Chance, sich beim Bundestrainer in Erinnerung zu rufen. Zum Einsatz kommen könnte auch Leroy Sané der seine Rot-Sperre aus dem Österreich-Spiel abgesessen hat.

