EM-Generalprobe: DFB-Frauen mit Kantersieg gegen die Schweiz

Gelungene Generalprobe: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr abschließendes Vorbereitungsspiel auf die EM in England gewonnen. Im Steigerwaldstadion in Erfurt siegte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg durch Treffer von Klara Bühl (6., 61., 66.), Lina Magull (41.), Linda Dallmann (81.), Jule Brand (86.) und Sydney Lohmann (90. +5) mit 7:0 (2:0) gegen die Schweiz.

"Wir haben uns mit vielen Toren belohnt, und wenn wir genau das mitnehmen können, dann hat das einen großen Wert", sagte Voss-Tecklenburg nach der Partie. Dreifachtorschützin Bühl ergänzte: "Das gibt Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So soll es weitergehen."

Bühl glänzt mit Dreierpack

Die DFB-Auswahl begann motiviert und ließ früh erkennen, dass es ein Spiel in Richtung des schweizer Tores werden sollte. Immer wieder setzten die DFB-Frauen die Auswahl aus dem Nachbarland schon am eigenen Strafraum unter Druck und suchten nach Ballgewinnen sofort den Weg zum Kasten.

Und im Vergleich zu so manchem vergangenen Länderspiel belohnten sie sich früh und konsequent: Bühl blieb nach Steilpass von Magull vor Torhüterin Gaelle Thalmann eiskalt und brachte Deutschland in der 6. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gab es dann einen Rollentausch, als Bühl mit toller Vorarbeit Magull in der Mitte in Szene setzen konnte, die aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte.

DFB-Team phasenweise wie im Rausch

Und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel nichts: Das DFB-Team erzeugte Dauerdruck aufs schweizer Tor und kam in der Folge zu zahlreichen Abschlüssen. Bühl eröffnete den Torreigen nach 15 Minuten im zweiten Durchgang mit einem Traumtor, als sie den Ball aus 20 Metern unter die Latte hämmern konnte. Und nur fünf Minuten später ließ sie ihr Drittes folgen: Nachdem Lea Schüller (66.) zuvor den Pfosten getroffen hatte, brauchte Bühl nur noch den Fuß hinhalten und zum 4:0 einschieben.

Mit der hohen Führung im Rücken nutzte die Bundestrainerin alle sechs möglichen Wechseloptionen und brachte frische Kräfte für die Schlussphase, in der die neu ins Spiel gekommenen Dallmann, Brand und Lohmann das Ergebnis für eine phasenweise wie im Rausch spielende deutsche Auswahl noch in die Höhe schrauben konnten.

