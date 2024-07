EM-Duelle mit Spanien: Schocker und ein gutes Omen

Zum vierten Mal treffen Deutschland und Spanien bei einer EM aufeinander. Die Bilanz ist negativ, aber in Stuttgart besteht schon die Ausgleichschance und es fehlt dabei nicht an einem guten Omen: Den ersten und bisher einzigen Sieg bei einer EM schaffte Deutschland auf eigenem Boden – 1988 in München. Vor dem nächsten EM-Duell mit den Iberern am Freitag (ab 18 Uhr, live in der ARD und MagentaTV) im Viertelfinale der EURO 2024 im eigenen Land blickt DFB.de auf 270 teils hochdramatische Minuten.

Vor 40 Jahren stieg die EM-Premiere. 1984 reiste Deutschland als Titelverteidiger und WM-Zweiter nach Frankreich – aber gewiss nicht als Favorit nach einer mühsamen Qualifikation. Spanien sann auf Revanche, da es 1982 bei seiner Heim-WM an Deutschland gescheitert war (1:2). Die Deutschen hatten einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt und brauchten im letzten Gruppenspiel einen Punkt zum Einzug ins Halbfinale, Spanien zwei um sicher gehen zu können.

Steigerung des DFB-Team wird nicht belohnt

Geglänzt hatte das Team von Jupp Derwall nicht, und als es sich endlich steigerte, wurde es nicht belohnt. Im Prinzenpark zu Paris machte das DFB-Team am 20. Juni sein bestes EM-Spiel 1984. Und wenn Deutschland 3:0 gewonnen hätte, hätte sich niemand beschweren können. Doch 3:0 stand es nur nach Aluminium-Treffern – zweimal durch Hans-Peter Briegel, einmal durch Andy Brehme.

Glück hatte Deutschland auch, als es kurz vor der Pause nach einem Stielike-Foul einen Elfmeter gab. Kurz bevor Carrasco ausführte, flog eine Silvesterrakete auf den Platz und der Rauch waberte noch durch den Strafraum, als er anlief. Toni Schumacher hielt prompt den schwachen Schuss und genoss seinen persönlichen Triumph. Wurde er doch in Frankreich wegen des Fouls an Battiston bei der WM 1982 bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Nach der Pause boten sich Klaus Allofs gleich drei Chancen, Deutschland ins Halbfinale zu ​schießen, wobei das 0:0 ja gereicht hätte. Spanien auch – bis zur 78. Minute, als Portugals Führung gegen die Rumänen bekannt wurde. Nun mussten sie gewinnen und Libero Maceda ging mit nach vorne.

Rummenigge: "Schmach für deutschen Fußball"

Ihn beachtete niemand, als nach 89 Minuten und 22 Sekunden eine Flanke von Senor in den Strafraum segelte. Maceda köpfte unbedrängt ein, Schumacher war noch dran, aber nicht in der Lage, zu retten – 1:0! 90 Sekunden später war Deutschland ausgeschieden, erstmals überhaupt in einer Vorrunde. Karl-Heinz Rummenigge sprach von "einer Schmach für den deutschen Fußball" und die dpa stellte fest: "Deutschland ist zwar keine Bananenrepublik des Fußballs geworden, aber international zweitklassig – nun auch offiziell."

Ein zu voreiliges Urteil, schon zwei Jahre später stand man wieder im WM-Finale. Aber mit einem anderen Trainer, denn Jupp Derwall kostete Macedas Treffer den Job. Er wurde eindringlich zum Rücktritt überredet und es begann die Kaiserzeit.

1988: Völler trifft zum einzigen EM-Sieg

Mit Franz Beckenbauer gab es prompt den ersten und noch immer einzigen EM-Sieg über Spanien. Wenn man auch das 2:0 im Viertelfinale im Mai 1976 in München, noch mit dem Libero Beckenbauer und den Torschützen Klaus Toppmöller und Uli Hoeneß, nicht ganz unterschlagen sollte. Damals begannen Turniere aber erst mit dem Halbfinale. Bei der Heim-EM 1988 traf Deutschland erneut in München auf Spanien. Wieder war es das letzte Gruppenspiel, wieder ging es für beide um den Einzug ins Halbfinale. An diesem 17. Juni, damals auch Nationalfeiertag (Tag der Deutschen Einheit) wurde auch die Wiederauferstehung des Torjägers Rudi Völler gefeiert. Zugespitzt kann man sagen: Rudi Völler schlug Spanien 2:0, denn endlich platzte der Knoten beim so lange torlosen Mittelstürmer. ​Nach 666 Minuten traf der Mann vom AS Rom auf Vorlage von Jürgen Klinsmann (30.) und er gestand: "Ich habe mich selten so gefreut wie nach diesem Tor."

Das 2:0 legte ihm Kapitän Lothar Matthäus per Hacke auf (51.), unmittelbar danach wurde Spaniens Toptorjäger Emilio Butragueno ausgewechselt – zermürbt von den Zweikämpfen mit Jürgen Kohler. Die Steigerung der Mannschaft war enorm, wie 1984 bot sie gegen Spanien ihr bestes Spiel – diesmal wurde sie auch belohnt.

Experte Günter Netzer lobte: "Die Leistung berechtigt zu größten Hoffnungen." Beide Tore waren glänzend herausgespielt und Völler wehrte deshalb alle ab, die ihn zum Matchwinner machen wollten. Vielmehr dankte er seinem Spezi Klinsmann, "er hat um mein Innenleben gewusst und mir immer gut zugeredet", und dem Münchner Publikum, das ihn mit "Rudi"-Sprechchören verabschiedete, "obwohl ich hier nicht nur Freunde gehabt habe". Deutschland fuhr nach Hamburg zum Halbfinale, Spanien nach hause.

2008: Deutschland zu harmlos - Torres profitiert

20 Jahre vergingen bis zum dritten EM-Treffen und noch während der EM 2008 ließen sie sich Zeit bis zuletzt. Am 29. Juni standen sich Spanien und Deutschland nämlich im Finale von Wien gegenüber. In Deutschland hat man es als Enttäuschung in Erinnerung. Das Ergebnis von 0:1 täuscht über die Leistungsunterschiede hinweg. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw war an diesem Tag nahezu chancenlos, nur ein Ballack-Schuss ans Außennetz gefährdete die Spanier, denen in diesen Tagen des Tiki-Taka ein Tor meist schon zum Sieg reichte.

Diesmal erzielte es Fernando Torres bereits nach 33 Minuten. Er profitierte von einem Missverständnis zwischen Jens Lehmann und Philipp Lahm und schlenzte den Ball ins lange Eck. Es war eines der wenigen Länderspiele, in dem die personifizierte Zuverlässigkeit ​Lahm zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Lehmann verhinderte eine höhere Niederlage, einmal rettete auch der Pfosten. Joachim Löw wechselte mit Kevin Kuranyi und Mario Gomez noch zwei Stürmer ein, aber es passierte nichts mehr. Das sei ihm "Mitte der zweiten Halbzeit" schon klar geworden, gestand Löw. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zu Ballack bei der Siegerehrung, "dass wir wohl noch ein wenig warten müssen, bis wir ganz doll feiern können". Zunächst feierten die Spanier noch zweimal (Welt- und Europameister), ehe sich 2014 in Rio Merkels Prophezeiung erfüllen sollte.

[um]