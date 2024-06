EM-Challenge von DFB und Kickbase

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Lizenzpartner Kickbase bringen für Fans der Männer-Nationalmannschaft einen exklusiven EM-Modus an den Start. Zu allen Spielen des DFB-Teams bei der EURO 2024 wird es im Rahmen der DFB-EM-Challenge eine einzigartige Kombination aus Fantasy-Manager und Tippspiel geben. Auf die Fans der Nationalmannschaft wartet dabei ein innovatives und interaktives Fußball-Erlebnis, welches die Begeisterung während der Spiele zusätzlich steigern wird.

Bei der DFB-EM-Challenge hat jeder auf der Plattform em.kickbase.com angemeldete User die Möglichkeit, zu allen DFB-Spielen der Heim-EM jeweils vier deutsche Spieler auszuwählen, sowie das Ergebnis des anstehenden Spiels zu tippen.

Attraktive Preise zu gewinnen

Die vom User ausgewählten Spieler sammeln für jede einzelne ihrer Aktionen während des realen Spiels der deutschen Nationalmannschaft Punkte. Diese Punkte sind auf der Plattform live und in Echtzeit zu verfolgen und spiegeln sich schlussendlich in einem Ranking wider. So ergibt sich aus der Live-Performance der ausgewählten Spieler und dem abgegebenen Tipp eine Gesamtpunktzahl, mit der sich die User innerhalb eigens gegründeter Ligen aus Freund*innen und Kolleg*innen oder aber mit allen Fans rund um den Globus messen können. Auf die Top-Nutzer*innen warten zu jedem Spiel attraktive Preise.

Johannes Feldges, CBO von Kickbase, sagt: "Wir sind mächtig stolz, mit der DFB-EM- Challenge als erster Fantasy-Manager die deutsche Nationalmannschaft abzubilden und so unseren Beitrag zu einer unvergesslichen Europameisterschaft im eigenen Land leisten zu dürfen."

Kickbase ist seit dem 1. Juli 2023 Lizenzpartner der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der größte mobile Fantasy-Manager der Männer-Bundesliga auf dem deutschen Markt. Das innovative Second-Screen-Produkt fürs Smartphone ermöglicht es Fußballfans, sich virtuell ein Team aus echten Bundesliga-Profis zusammenzustellen und damit an jedem Spieltag Punkte zu sammeln. Der Nutzer kann den Erfolg seiner Spieler dabei in Echtzeit verfolgen. Über 80 verschiedene statistische Werte wie Pässe, Schüsse und Dribblings werden dafür berücksichtigt. Neben dem klassischen "Manager-Modus", in dem die User sich in einer geschlossenen Liga mit bis zu 18 Managern messen können, bietet Kickbase im Rahmen des "Challenge-Modus" die Möglichkeit, wöchentlich mit der gesamten Community um attraktive Preise zu kämpfen. Als Wettbewerbe sind in Deutschland neben der Bundesliga und 2. Bundesliga auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga und der DFB-Pokal der Männer spielbar. Kickbase ist als App für iOS und Android erhältlich.

[dfb]