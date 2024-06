1:1 in Innsbruck: Joshua Kimmich (r.) und Co. im letzten Duell mit Dänemark 2021

EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark live im TV und Stream

Von nun an zählen nur noch Siege. Zum Auftakt der K.o.-Runde trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EURO 2024 im Achtelfinale am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) auf Dänemark. Gespielt wird in Dortmund. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Nachbarschaftsduell im FAQ zusammen.

Welche Sender zeigen das EM-Achtelfinale gegen Dänemark live?

Im Free-TV teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender die EM-Spiele des DFB-Teams auf, somit ist im Achtelfinale wieder das ZDF an der Reihe. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr, doch schon vorher widmet sich der Mainzer TV-Sender den Vorberichten zur Partie aus Dortmund mit den Moderator*innen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer sowie den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Hier wird das Spiel auch im Livestream in der ZDF-Mediathek übertragen.

Wie alle anderen EM-Spiele auch wird das Achtelfinale ebenso bei MagentaTV gezeigt. Der Pay-TV-Sender berichtet im Anschluss an das erste Achtelfinalspiel zwischen Schweiz und Italien mit den Moderator*innen Johannes B. Kerner, Jan Henkel und Laura Wontorra sowie dem Expertenteam um Michael Ballack und Tabea Kemme aus seinem EM-Studio. Kommentator im Stadion ist Wolff-Christoph Fuss.

Wie hat es Dänemark ins Achtelfinale geschafft?

Ohne einen Sieg, dafür aber mit guten Nerven und einer stabilen Defensive. Auf ein 1:1 gegen Slowenien ließ "Danish Dynamite" ebenfalls ein 1:1 gegen England folgen. Zum Abschluss der Vorrunde genügte dem Europameister von 1992 ein 0:0 gegen Serbien zum zweiten Platz in Gruppe C, bei einer Niederlande wäre das Team des früheren Mainzer Trainers Kasper Hjulmand ausgeschieden.

Den zweiten Platz in der Gruppe C belegten die Dänen im Vergleich mit den punkt- und torgleichen Slowenien nur wegen einer besseren Bilanz in der Fair-Play-Wertung. Deutschland sollte dennoch gewarnt sein: Dass man auch ohne Sieg in der Vorrunde im weiteren Turnierverlauf für Furore sorgen kann, hat Portugal bei der EM 2016 in Frankreich gezeigt, als das Team um Cristiano Ronaldo nach drei Remis in der Vorrunde zum Titelgewinn durchmarschierte.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Dänemark aus?

In der Länderspielhistorie beider Mannschaften kam es bislang zu 28 Aufeinandertreffen. Deutschland verließ in 15 Duellen das Feld als Sieger bei fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Auch bei den bisherigen EM-Begegnungen ist die Bilanz aus deutscher Sicht bei zwei Siegen aus drei Spielen positiv, zuletzt gab es ein 2:1 in der Gruppenphase der EM 2012 durch Tore von Lukas Podolski und Lars Bender. Doch das wichtigste der drei EM-Aufeinandertreffen mit Dänemark verlor das DFB-Team - mit 0:2 im Finale der EURO 1992 im schwedischen Göteborg.

Wenn es nur nach den bislang letzten beiden Länderspielen zwischen beiden Nationen geht, deutet vieles auf eine Verlängerung in Dortmund hin. Diese endeten nämlich in den Jahren 2017 und 2021 jeweils mit einem 1:1.

Ist Dortmund ein guter Spielort für die DFB-Auswahl?

Definitiv. Das Dortmunder EM-Stadion gilt als so etwas wie das Wohnzimmer der deutschen Nationalmannschaft. Von 21 Spielen im Herzen des Ruhrgebiets entschied Deutschland 17 mit einer Tordifferenz von 69:15 für sich, drei Begegnungen endeten Unentschieden. Allerdings ging auch hier die wichtigste der 21 Partien verloren: Im WM-Halbfinale 2006 unterlag das DFB-Team in Dortmund nach zwei späten Gegentreffern gegen den späteren Weltmeister Italien mit 0:2 nach Verlängerung.

Die jüngsten Erinnerungen an Dortmund sind allerdings äußerst positiv: Unter Interimstrainer Rudi Völler siegte das DFB-Team zuletzt am 12. September 2023 mit 2:1 gegen Frankreich und beendete dabei eine Negativserie von fünf sieglosen Spielen.

Wie würde es in der K.o.-Runde weitergehen?

Der Sieger der Partie zwischen Deutschland und Dänemark bekommt es im Viertelfinale am Freitag, 5. Juli (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV), mit dem Gewinner der Partie zwischen Spanien und einem der besten vier Gruppendritten (aus Gruppe E oder Gruppe F) zu tun. Spielort ist dann wieder Stuttgart, wo Deutschland in der Gruppenphase bereits zu einem 2:0 gegen Ungarn gekommen war. Das mögliche Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde wieder in München stattfinden.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Dortmund vor Ort wichtig ist, ist rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.

