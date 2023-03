Einladung zur Regenerationseinheit der DFB-Auswahl in Frankfurt

Auf dem Weg zur UEFA EURO 2024 in Deutschland trifft die deutsche Nationalmannschaft der Männer in ihren ersten Länderspielen des Jahres am 25. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz auf Peru und am 28. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Köln auf Belgien. Von Sonntagabend an kommt die Nationalmannschaft in ihrem Teamquartier in Frankfurt zusammen, am Montag beginnt Bundestrainer Hansi Flick die unmittelbare Vorbereitung auf die beiden Länderspiele mit einer Regenerationseinheit, da zahlreiche Nationalspieler auch am Sonntag noch mit ihren Vereinen im Einsatz sein werden.

Zu dieser Einheit öffnet die Nationalmannschaft die Türen und freut sich auf manches Selfie mit ihren Fans. Wer am Montag (ab 16.30 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr) im Stadion am Brentanobad in Frankfurt live dabei sein möchte, kann am Montagmorgen (ab 9 Uhr) im DFB-Ticketportal kostenlose Einlasstickets buchen. Aus organisatorischen Gründen ist der kostenlose Erwerb von Tickets notwendig. Pro Person werden maximal vier Tickets vergeben. Die Print@home-Tickets müssen ausgedruckt und am Einlass vorgezeigt werden. Besucher werden gebeten, den Eingang zu nutzen, der auf ihrem Ticket steht.