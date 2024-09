Duell der Auftaktsieger bei der WM: U 20-Frauen treffen auf Nigeria

Die zweite WM-Aufgabe steht bevor: Nach dem 5:2-Auftaktsieg gegen Venezuela tritt die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 0 Uhr deutscher Zeit) im zweiten Gruppenspiel der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien gegen Nigeria an. Die Partie im El Techo Stadium von Bogotá gegen die zum Start 1:0 gegen Südkorea siegreichen Westafrikanerinnen wird - wie alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft - auf FIFA+ live und kostenlos übertragen.

Die Freude und Erleichterung über den souveränen Sieg zum Einstand war bei den U 20-Frauen und deren Trainer*innen spürbar - aber von einem Anflug von Euphorie war keine Spur. Selbstkritisch betrachtete die Mannschaft von Cheftrainerin Kathrin Peter die Partie gegen Venezuela. Vor allem die Chancenverwertung und die zwei aus dem Nichts kommenden Gegentore bemängelte das Team laut Chefcoach im Nachgang.

"Nigeria hat eine körperlich sehr robuste und athletische Mannschaft"

Doch das alles sei kein Grund, nicht selbstbewusst in das Duell mit Nigeria zu gehen. Peter warnt allerdings: "Nigeria hat eine körperlich sehr robuste und athletische Mannschaft, die dazu noch einen großen Kampfgeist mitbringt. Wir brauchen ein gutes Timing und Präzision in unserem Spiel, um erfolgreich zu sein."

Schon jetzt ist klar, dass vor allem Marie Steiner der Spieltag besonders in Erinnerung bleiben wird, denn die Stürmerin und Torschützin des ersten WM-Treffers der deutschen Mannschaft feiert am heutigen Mittwoch ihren 19. Geburtstag. Doch die U 20-Frauen wollen nicht nur ihrer Teamkollegin ein schönes Geburtstagsgeschenk mit einem Sieg gegen Nigeria machen, sondern damit auch einen großen Schritt in Richtung WM-Achtelfinale gehen.

Alle Spielerinnen des WM-Kaders sind einsatzfähig, auch die zuletzt angeschlagene Paulina Platner ist wieder fit. "Wenn wir bei uns bleiben und unser Spiel auf den Platz bringen, wird es uns gelingen, Nigeria zu besiegen", sagt Kathrin Peter. "Davon bin ich überzeugt."

