Dilara Acikgöz erleidet Kreuzbandriss

Dilara Acikgöz wird der U 20-Frauen-Nationalmannschaft und ihrem Klub Eintracht Frankfurt lange fehlen. Die 20-Jährige hat sich im ersten Vorbereitungstestspiel der SGE am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Acikgöz wird in den kommenden Tagen operiert. Damit wird die Außenverteidigerin dem Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nicht nur im WM-Vorbereitungslehrgang, der am heutigen Montag startet, fehlen, sondern fällt auch für die U 20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien, die vom 31. August bis 22. September stattfindet, aus.

In der vergangenen Saison war Acikgöz auf elf Einsätze in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gekommen. Anfang Mai hatte sich bereits ihre Zwillingsschwester und ebenfalls U 20-Nationalspielerin Ilayda im SGE-Training das Kreuzband im rechten Knie gerissen.