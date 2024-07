U 19-Cheftrainer Urbansky: "Wir haben den Halbfinaleinzug in der eigenen Hand"

Die Startelf fürs EM-Spiel gegen Spanien

Der dritte und entscheidende Spieltag in Gruppe B bei der U 19-Frauen-EM in Litauen steht an: Das deutsche Team trifft heute (ab 13 Uhr deutscher Zeit) auf Titelverteidiger Spanien, im Parallelspiel stehen sich Irland und die Niederlande gegenüber. Beide Partien werden live und kostenfrei auf DAZN übertragen.

Die deutsche Startelf: Moll - Wileschek, Hokamp, Wallrabenstein, Mickenhagen - Portella, Stoldt, Bartz (K) - Krüger, Reuter, Merino Gonzalez.

Vor dem dritten und letzten Spieltag führt die DFB-Auswahl die Gruppe mit vier Zählern vor den punktgleichen Niederländerinnen an. Spanien und Irland haben jeweils einen Punkt. Damit hat jedes der vier Teams noch Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Deutschland reicht dafür bereits ein Punkt gegen Spanien. Komplizierter wird die Rechnung, wenn nach der Gruppenphase alle vier Teams punktgleich sein sollten. Eine Übersicht, welche Kriterien in diesem Fall für die Erstellung der Abschlusstabelle der Gruppe herangezogen werden, gibt es hier im FAQ.

Urbansky: "Uns erwartet ein intensives Spiel"

"Wir fokussieren uns ganz klar auf unser Spiel und unsere eigene Leistung und wollen uns nicht mit irgendwelchen Rechenspielen beschäftigen", sagt Cheftrainer Michael Urbansky. "Spanien hat den Druck auf seiner Seite und muss gewinnen. Daher erwartet uns ein intensives Spiel, auf das wir sehr gut vorbereitet sind und das wir gewinnen wollen. Wir haben den Halbfinaleinzug in der eigenen Hand, jetzt wollen wir ihn auch klar machen und den nächsten Schritt bei dieser Endrunde gehen."

Die beiden Halbfinalspiele werden am Mittwoch ausgetragen. Mögliche deutsche Gegner sind hierbei England als Erster der Gruppe A und Frankreich als Gruppenzweiter. Das Endspiel in Kaunas ist für den kommenden Samstag angesetzt.

