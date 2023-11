Die Heimatvereine der U 17-Helden

Einen Schritt muss die U 17-Nationalmannschaft noch gehen, um den WM-Pokal in die Höhe zu halten. Nach dem Halbfinalkrimi gegen Argentinien steht die Mannschaft von Trainer Christian Wück am Samstag (ab 13 Uhr MEZ, live bei RTL, Sky Sport News und FIFA+) im Finale der Weltmeisterschaft in Indonesien.

Dabei kommt es zur Neuauflage des EM-Endspiels gegen Frankreich im Sommer dieses Jahres, das Deutschland mit 5:4 nach Elfmeterschießen gewann. Im indonesischen Surakarta kann das Team um Kapitän Noah Darvich nun nicht nur den zweiten großen Erfolg 2023 erreichen, sondern zum zweiten Mal überhaupt WM-Gold für den DFB im Juniorenbereich nach der U 20 im Jahr 1981 holen.

16 der 21 Spieler, die aktuell im WM-Kader stehen, waren bereits bei der Europameisterschaft in Ungarn dabei. Mit Fayssal Harchaoui (Rhein Erft) und Winners Osawe (Reinickendorf) waren dabei zwei Spieler auch an einem DFB-Stützpunkt aktiv. Dies eint alle: Ihre Karrieren nahmen bei kleinen Amateurvereinen in der Heimat ihren Anfang. Doch wo sind die einzelnen Akteure ihre ersten Schritte im Fußball gegangen? DFB.de hat nachgeschaut, wo die Wurzeln der U 17-Nationalspieler liegen.

Die Heimatvereine in der Übersicht

Torhüter:

Louis Babatz (1. FSV Mainz 05) - SV 07 Kriftel

Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching) - Kirchheimer SC

Max Schmitt (FC Bayern München) - TSV München-Milbertshofen

Abwehr:

Eric Emanuel da Silva Moreira (FC St. Pauli) - SC Victoria Hamburg 1895

Maxim Bora Dal (1. FSV Mainz 05) - SV Stuttgarter Kickers

Maximilian Hennig (FC Bayern München) - FC Ismaning

Maximilian Herwerth (VfB Stuttgart) - MTV Stuttgart

Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg) - SV Raitersaich

Almugera Kabar (Borussia Dortmund) - SV Hüsten 09

David Odogu (VfL Wolfsburg) - SSC Südwest

Justin von der Hitz (1. FC Köln) - Sportverein Union Rösrath

Mittelfeld/Angriff:

Forzan Assan Ouédraogo (FC Schalke 04) - TUS Union 09 Mülheim-Ruhr

Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) - Sportgemeinschaft Ahe 1929 e.V.

Charles Herrmann (Borussia Dortmund) - TSV Limmer

Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) - SG Oftersheim

Winners Osawe (RB Leipzig) - Berliner Athletik Klub 07

Robert Ramsak (FC Bayern München) - TSV Neuried

Kurt Rüger (FC Bayern München) - TSV Pliening/Landsham

Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV) - FC Süderelbe 1949 e.V.

Paris Brunner (Borussia Dortmund) - Sportgemeinschaft Lütgendortmund 1880 e.V.

Noah Darvich (FC Barcelona) - SF Eintracht Freiburg

[mb]