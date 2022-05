Di Salvo nominiert drei Neue für entscheidende EM-Qualispiele

Drei Neulinge, zwei Spiele, ein Ziel: U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo hat für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn in Osnabrück am 3. Juni (ab 18.15 Uhr, live auf Sat1) und in Lodz gegen Polen am 7. Juni (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) seinen Kader bekanntgegeben. Darunter befinden sich mit Florian Flick (FC Schalke 04), Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fürth) und Tim Lemperle (1. FC Köln) drei Neulinge.

Mit Patrick Osterhage (VfL Bochum) und Frederik Jäkel (KV Oostende) sind außerdem zwei Spieler im Kader, die bereits nominiert wurden, aber noch vor ihrem Debüt stehen. Zurückkehren werden Luca Philipp (TSG Hoffenheim 1899), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Malick Thiaw (FC Schalke 04) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation - Deutschland liegt mit 21 Punkten vor Israel (16) und Polen (15) - und nur noch zwei verbleibenden Qualifikationsspielen reicht der U 21 ein Unentschieden zur direkten Qualifikation als Gruppenerster für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023).

"Wir haben uns eine optimale Ausgangslage erarbeitet"

"Durch die Ergebnisse im März haben wir uns eine optimale Ausgangslage in unserer Gruppe erarbeitet", sagt Antonio Di Salvo. "Nun wollen wir in Osnabrück den Gruppensieg und die EM-Qualifikation klarmachen. Ich freue mich auf die neuen Spieler, die sich bei uns zeigen und beweisen können, und auf einige Rückkehrer, die unseren Kader wieder verstärken."

Um eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten, trifft sich das Team bereits am Freitag, 27. Mai, im Court Hotel in Halle/Westfalen. Neben den Trainingseinheiten wird die deutsche Mannschaft in der Woche vor dem ersten Spiel einige Aktionen mit Kindern im Rahmen ihrer Herzzeigen-Kampagne durchführen. So wird es ein gemeinsames Training, einen Besuch beim Abschlusstraining und eine Einladung an mehr als 30 Kinder zum Länderspiel in Osnabrück geben. Dabei kooperiert die U 21 mit der Initiative "KINDERLACHEN", bei der sich Co-Trainer Hermann Gerland bereits seit vielen Jahren engagiert.

"Es ist schön, unsere Herzzeigen-Aktionen nach mehr als zwei Jahren wieder im direkten Kontakt mit den Menschen durchzuführen", so Di Salvo. "Wenn es zu Begegnungen in Präsenz kommt, können beide Seiten noch mehr davon profitieren. Wir freuen uns auf die vielen Kinder, die uns besuchen werden, und hoffen, ihnen schöne Erinnerungen schaffen zu können."

[dfb]