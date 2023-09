Di Salvo beruft Kader für Spiele gegen Ukraine und Kosovo

Neuer Jahrgang, neue Mannschaft, neue Chancen: U 21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die ersten beiden Länderspiele der Saison nominiert, in denen das Team zunächst einen Test am 8. September (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegen die Ukraine absolviert. Darauf folgt am 12. September (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Pristina das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Kosovo. Weitere Gegner auf dem Weg zur kommenden U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei sind Israel, Polen, Bulgarien und Estland.

Im Kader für die beiden Länderspiele befinden sich mit Noah Atubolu, Kenneth Schmidt (beide SC Freiburg), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) fünf Spieler, die an der U 21-Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien teilgenommen haben, teilweise ohne Einsatz.

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt) kehrt nach seiner in der Vorbereitung auf die EM erlittenen Verletzung zurück in den Kader. Jonas Urbig, Tim Lemperle (beide SpVgg Greuther Fürth) und Marco John (TSG Hoffenheim 1899) wurden bereits zuvor für die U 21 berufen. Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und Marton Dardai (Hertha BSC Berlin) verpassen die Länderspiele verletzungsbedingt.

Di Salvo: "Neue Impulse setzen"

Insgesamt hat Antonio Di Salvo 23 Spieler nominiert, die den Jahrgängen 2002 bis 2005 angehören. Jüngster Akteur ist Nelson Weiper, die meisten U 21-Einsätze hatten bisher Noah Atubolu und Eric Martel (je 10). Der U 21-Chefcoach sagt: "Ich freue mich, dass es nun wieder losgeht. Wir haben die Sommerpause genutzt, um die enttäuschende U 21-EM zu analysieren und mit diesen Erkenntnissen neue Impulse zu setzen. Mit den Spielern, die bereits U 21-Erfahrungen gesammelt haben, können wir einen guten Block bilden. Die kommenden Tage und das Testspiel werden wir nutzen, um uns optimal auf das wichtige EM-Qualifikationsspiel im Kosovo vorzubereiten."

Die Mannschaft trifft sich am Montagmittag, 4. September, in Saarbrücken. Am Donnerstag, 7. September, findet um 17.30 Uhr ein öffentliches Training im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken statt, zu dem die U 21 alle Fans herzlich einlädt.

[ps]