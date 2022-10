Begeisterung im März in Jordanien: "Female Edition" der "Future Leaders in Football

DFB-Workshop "Future Leaders in Football" in Katar eröffnet

24 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar ist am Donnerstag der Kongress "Future Leaders in Football" (FLF) in der katarischen Hauptstadt Doha eröffnet worden. Der Workshop des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist wie bereits im März in Jordanien eine "Female Edition". In enger Kooperation mit der Qatar Football Association (QFA), der Qatar Foundation und Generation Amazing, eines der Legacy Programme des Supreme Committee des FIFA World Cup Qatar 2022, erhalten 20 junge Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten bis zum 1. November fünf Tage lang die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten als verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Das deutsche Bundesentwicklungsministerium (BMZ) unterstützt als Mitinitiator des FLF-Programms die Teilnahme der jungen Frauen aus Partnerländern.

Neben BMZ und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wird die dritte Auflage des Workshops, abermals stark unterstützt von DFB-Partner Volkswagen, der sich unter anderem mit seiner Kampagne "Frauen spielen Fußball. #KeinFrauenfußball" für mehr Gleichberechtigung im Fußball und in der Gesellschaft starkmacht, dem UEFA Assist Programm, das Projekte fördert, die außerhalb der UEFA-Mitgliedsverbände einen positiven Beitrag zu gesellschaftsrelevanten Themen generieren und zur Fußballentwicklung beitragen, sowie von der Stiftung der deutschen Nationalmannschaft "Wir für Euch".

Gesellschaftliche Probleme ansprechen und Debatte anstoßen

Nach der Pilotausgabe im Juni 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie in digitaler Form im Zuge der EURO 2020 stattfand, und der zweiten Auflage, die erstmals als "Female Edition" ausgerichtet wurde, im März 2022 in Amman (Jordanien) findet der dritte Workshop bewusst im Vorfeld der Männer-WM in Katar statt. Unter dem Motto "Developing Skills and Taking Action to Tackle Challenges in Sport and Society" ist es das Ziel des Leuchtturmprojekts FLF, die Aufmerksamkeit rund um die Weltmeisterschaft in Katar zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme anzusprechen, eine öffentliche Debatte anzustoßen und im internationalen Kontext der gesellschaftspolitischen Verantwortung des DFB nachzukommen. Das Präsidium des DFB hat seine Position zur Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr verabschiedet.

Nach der Anreise der Teilnehmerinnen und einem Get-Together am Donnerstag finden am heutigen Freitag die ersten Praxiseinheiten und Theorie-Sessions statt. Neben Kernmodulen zu Themen wie Diversität, Geschlechtergleichstellung, Inklusion und Kultur liegt bei der Katar-Edition des FLFL ein Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Unter anderem durch eine Panel-Diskussion und individuelle Module soll eine Sensibilisierung und ein Verständnis für die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, im Fußball und vor allem im Kontext der WM, im Zuge von Sportgroßveranstaltungen geschaffen werden.

Alle Themen des Workshops werden durch Gastvorträge von Persönlichkeiten aus dem Nahen Osten unterstützt. Der Raum für lokale Erfolgsgeschichten soll die Teilnehmerinnen inspirieren, ihre Ziele trotz bestehender Hürden weiter zu verfolgen, ihre Geschichten zu teilen, sich gegenseitig zu motivieren und ein Netzwerk über die Grenzen des FLF und der Region hinaus auf- und auszubauen.

[ma]