DFB und adidas präsentieren neues Heim- und Auswärtstrikot

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Partner adidas haben heute das neue gemeinsame Heimtrikot für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und Männer-Nationalmannschaft sowie das neue Auswärtstrikot der Männer-Nationalmannschaft präsentiert. Während das weiße Heimtrikot zur UEFA EURO 2024 die deutsche Fußballtradition auf moderne Art und Weise aufgreifen soll, sorgt das Auswärtstrikot mit seinen pink-lilanen Farbtönen für ein Novum in der Nationalmannschaftshistorie. Bei der Frauen-Nationalmannschaft bleibt weiterhin das aktuelle grüne Auswärtstrikot im Einsatz.

Nationalspieler Florian Wirtz, der in der adidas-Werbekampagne zu den Trikots für die UEFA EURO 2024 unter anderen neben Bundestrainer Julian Nagelsmann, Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, und Nationalspielerin Jule Brand zu sehen ist, sagt: "Das Heimtrikot ist mit den schwarz-rot-goldenen Schultern und dem ansonsten weißen Look klassisch - für mich ein typisch deutsches Trikot. Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich. Wir freuen uns auf die Heim-EM, bei der wir in beiden Trikots performen wollen."

Auswärtstrikot soll Vielfalt des Landes repräsentieren

Das neue Heimtrikot erscheint im traditionellen Weiß mit einem markanten Farbverlauf über die Schulterpartien, der in den Farben der deutschen Nationalflagge schwarz-rot-gold an einen Adlerflügel erinnern soll - ein wiederkehrendes Element in der deutschen Trikothistorie. Auf der Vorderseite des Trikots ist eine dezente Prägung zu sehen, die vom DFB-Logo inspiriert ist. Zum Trikot gehören weiße Hosen und Stutzen.

Im Kontrast zu so viel Tradition ganz in Weiß steht das neue Auswärtstrikot, das die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren soll. Auch hier soll das rautenförmige Muster des Farbverlaufs an einen Adlerflügel erinnern. Zum Auswärtstrikot gehören lila Hosen und Stutzen.

Mit Gercke und Co.: Werbekampagne spielt mit deutschen Klischees

Die Trikotvorstellung wird von einer Werbekampagne begleitet, die humorvoll mit vermeintlich deutschen Klischees und Stereotypen spielt. Neben den Hauptdarstellern der Nationalmannschaft sind in der Kampagne weitere prominente adidas-Partner*innen zu sehen, darunter Topmodel Lena Gercke, Internetstar Elias Nerlich und Rapper RIN.

Die neuen Heim- und Auswärtstrikots sind ab sofort über den offiziellen DFB-Fanshop, adidas.de, die adidas-Stores sowie ausgewählte Händler verfügbar und kosten jeweils 75 Euro für Kinder und 100 Euro für Erwachsene.

Erstmals kommen die beiden EM-Trikots bei den Länderspielen im März zum Einsatz. Die Männer-Nationalmannschaft wird am 23. März (ab 21 Uhr, live im ZDF) in Lyon gegen Gastgeber Frankreich im Heimtrikot und am 26. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt am Main gegen die Niederlande im Auswärtstrikot auflaufen. Die Frauen-Nationalmannschaft wird das gemeinsame Heimtrikot zum Start der EM-Qualifikation am 5. April (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Österreich tragen.

[dfb]