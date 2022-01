DFB-Team in Amsterdam gegen Niederlande

Klassiker zum Auftakt des WM-Jahres: Die deutsche Nationalmannschaft trifft im ersten Auswärtsspiel 2022 auf die Niederlande. Das traditionsreiche Duell unter Nachbarn findet am 29. März in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam statt. Drei Tage zuvor spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Sinsheim gegen Israel.

Hansi Flick sagt: "Ich freue mich sehr, dass der Fahrplan für das WM-Jahr 2022 jetzt steht und wir voll in die Vorbereitung einsteigen können. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Programm. Nachdem wir in der Nations League in eine hochattraktive Gruppe gelost worden sind, haben wir auch für die ersten Länderspiele im März sehr interessante Gegner gefunden. Ein Spiel gegen Israel in aller Freundschaft wird für eine deutsche Nationalmannschaft immer etwas Besonderes sein. Und gerade der Klassiker gegen die Niederlande, noch dazu auswärts, wird ein guter Gradmesser sein, wo wir zu Beginn des Jahres stehen."

Bierhoff: "Wir starten mit echten Härtetests"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Das ist ein Länderspieljahr, auf das sich alle Fans freuen können. Und auch wir freuen uns darauf und sind schon jetzt hochmotiviert. Wir starten mit echten Härtetests für unsere Mannschaft, sie trifft noch in der ersten Jahreshälfte auf die Niederlande, auf Europameister Italien und EM-Finalist England. Hansi Flick bleibt wegen der Verlegung der WM in den Winter wenig Zeit zur Vorbereitung mit seiner Mannschaft, deshalb sind diese Partien, beginnend mit dem ersten Heimspiel im März gegen Israel, von besonderer Bedeutung. Die Mannschaft wird sich weiterentwickeln, und ich bin mir sicher, dass die Spieler alles dafür tun werden, um den gelungenen Start unter dem neuen Trainerteam mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen nun auch gegen die großen Fußballnationen zu bestätigen."

Gegen den Nachbarn Niederlande spielte die deutsche Nationalmannschaft bislang 44-mal, 16-mal siegte das DFB-Team, zwölfmal die "Elftal", 16 Spiele endeten mit einem Unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen im September 2019 in Hamburg im Rahmen der Qualifikation zur UEFA EURO 2020 gewann Holland mit 4:2.

Die bislang feststehenden Länderspiele 2022

März 2022: Deutschland – Israel in Sinsheim

29. März 2022: Niederlande – Deutschland in Amsterdam

4. Juni 2022: Italien – Deutschland (UEFA Nations League) - tbc

7. Juni 2022: Deutschland – England (UEFA Nations League) - tbc

11. Juni 2022: Ungarn – Deutschland (UEFA Nations League) - tbc

14. Juni 2022: Deutschland – Italien (UEFA Nations League) – tbc

23. September 2022: Deutschland – Ungarn (UEFA Nations League) - tbc

26. September 2022: England – Deutschland (UEFA Nations League) – tbc

21. November bis 18. Dezember 2022: FIFA WM in Katar

[al]