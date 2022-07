DFB schreibt Medienrechte für 3. Liga und Frauen-Bundesliga aus

Die DFB GmbH & Co. KG schreibt die nationalen audiovisuellen Medienrechte an der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 aus. Unternehmen können ab sofort offiziell ihr Interesse per E-Mail anmelden an: Ausschreibung.Medienrechte@dfb.de.

Die Registrierungsfrist läuft ab sofort, ab dem 4. August 2022 werden die Ausschreibungsunterlagen an registrierte Unternehmen versendet. Die Entscheidung über die Vergabe wird wenige Wochen später, voraussichtlich Anfang Oktober, getroffen. Die DFB GmbH & Co. KG ist eine hundertprozentige Tochter des Deutschen Fußball-Bundes e.V.

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Faszination der 3. Liga ist größer denn je, wie sich an den starken Zuwachsraten im TV ablesen lässt. Auch die FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat zuletzt ein kontinuierliches Wachstum und insbesondere über den Ausbau der TV-Präsenz eine deutliche gesteigerte Sichtbarkeit erreicht. Der gesamte Frauenfußball erfährt aktuell durch die begeisternden Leistungen unserer Nationalmannschaft bei der UEFA EURO sowie die emotionale Doku ‚Born For This‘ zusätzliche Aufmerksamkeit. Diese wollen wir auch in die FFBL weitertragen."

Der DFB schreibt die Medienrechte für jeweils vier Spielzeiten aus. Beide Ausschreibungen beinhalten drei Szenarien mit unterschiedlichen Paketierungen der Livespiele für das Free- und/oder Pay-TV. Durchsetzen kann sich jeweils nur eines der Szenarien. Überdies werden jeweils drei Rechtepakete für lineare und non-lineare Highlights angeboten, die sowohl frei empfangbar als auch im Pay-Bereich verwertet werden können.

"Klar strukturierte und attraktive Rechtepakete entwickelt"

"Nach einer umfangreichen Marktsondierung haben wir klar strukturierte und attraktive Rechtepakete entwickelt. Sie spiegeln die Interessen der unterschiedlichen Marktteilnehmer wider und sollen die erfolgreichen Erwerber in die Lage versetzen, moderne und nutzerfreundliche Medienangebote im Interesse der Fans zu erstellen – sowohl linear als auch non-linear, so dass die Fans auch zukünftig die spannenden Spiele beider Ligen auf den unterschiedlichen Medienplattformen erleben können", erklärt Dr. Holger Blask.

Darüber hinaus kündigt der Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events an: "Wir gewährleisten einen weiteren Ausbau der Produktionsqualität durch eine nun zentrale DFB-Produktion. Wir werden zudem Spieldaten erheben und integrieren. Die Rechtepakete sind unter anderem durch Clip- und Highlight-Angebote so angereichert, dass jedes Mediennutzungsverhalten - live, zeitversetzt oder auf Abruf - optimal berücksichtigt werden kann."

Der Zeitplan der Ausschreibung:

ab 25. Juli: Versand der Verfahrensregelungen an interessierte Unternehmen

Registrierungsfrist

Versand der Ausschreibungsunterlagen an registrierte Unternehmen

Informationsphase und Frist, in der registrierte Unternehmen Fragen zur Ausschreibung an den DFB richten und Anmerkungen geben können

Informationsphase und Frist zur Beantwortung der Fragen und Anmerkungen der registrierten Unternehmen durch den DFB

Voraussichtlich ab dem 29. September: Vergabeverfahren für 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga

[dfb]