DFB-Marketingtage in Frankfurt und Rheda-Wiedenbrück

Im Februar, vor Beginn des Arnold Clark Cups in England, absolvierte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Frankfurt den ersten von zwei Marketingtagen des ersten Halbjahrs. Rund zwei Monate später, in der Abstellungsperiode im April, stand ein weiterer Produktionstag in Rheda-Wiedenbrück an. Dabei produzierten die DFB-Auswahl und ihre Partner informative, spannende und unterhaltsame Inhalte, die anlässlich der UEFA Women's EURO in England vom 6. bis 31. Juli 2022 ausgestrahlt werden.

"Unsere Aufgabe beim DFB ist es, die Partner von der Konzeption der Contentideen bis hin zum fertigen Produkt zu begleiten - so schaffen wir es, die Konzepte und Kampagnen authentisch und im Einklang mit unseren Markenwerten zu platzieren", sagt Projektleiterin Doris Fitschen, die außerdem die positive Zusammenarbeit mit dem Team hervorhebt: "Die Marketingtage in Frankfurt und in Rheda-Wiedenbrück waren ein voller Erfolg. Wir hatten einen straffen Zeitplan, aber die Spielerinnen haben das mit Bravour gemeistert."

Foto- und Videoaufnahmen mit dem kompletten Team

Bereits im Februar wurden in Frankfurt zahlreiche Foto- und Videoaufnahmen produziert. Den zweiten Marketingtag absolvierte das Team in Rheda-Wiedenbrück im A2-Forum und im Mannschaftshotel Klosterpforte in Harsewinkel. Für die Shootings und Videodrehs mit den Partnern waren die komplette Mannschaft rund um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie dem gesamten Staff anwesend. Neben ARD, Commerzbank, ERGO, Peloton, REWE, UEFA und dem ZDF wurde auch Content für die DFB-Channels produziert.

