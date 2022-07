DFB-Männer schreiben an DFB-Frauen: "Belohnt Euch"

Am Sonntag (ab 18 Uhr, live in der ARD und auf DAZN) spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen England im Londoner Wembley-Stadion um den EM-Titel. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft wird mitfiebern und wendet sich vorab in einem gemeinsamen Brief an das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Kapitänin Alexandra Popp. Der Brief im Wortlaut:

Liebe Poppi, liebes Team!

Jetzt also WEMBLEY. Geil.

Einen letzten, großen Schritt müsst Ihr noch gehen und wir sind uns sicher, Ihr werdet ihn gehen.

Wir sind stolz auf euch. Nicht nur darauf, dass Ihr es in dieses Finale geschafft, sondern wie Ihr Euch da reingespielt habt. Wir sind stolz auf Euch, wie Ihr Deutschland in Europa vertretet und unser ganzes Land zu Hause begeistert. Ihr gebt nicht nur dem Frauenfußball einen Push, sondern uns allen.

Deswegen seid ihr Vorbilder.

In jeder Minute hat man das Gefühl, dass jede von Euch nicht nur ihr bestes, sondern alles gibt! Dass Ihr kämpft, Spaß und Freude habt, füreinander spielt, voller Emotion, mit Wille – und dass Ihr Bock darauf habt, gemeinsam was zu erreichen und dass jede von Euch der anderen die beste Performance gönnt. Es macht einfach Spaß, Euch als Mannschaft und Eure Spiele zu sehen.

Sonntag ist der Tag. Ihr könnt Euch sicher sein, wir fiebern mit.

Wembley ist immer etwas Besonderes, und wir freuen uns mit Euch darauf!

Bleibt hungriGER bis zur letzten Sekunde, genießt es und belohnt Euch selbst.

Wir wollen Euch noch mal tanzen sehen!

Eure Jungs von der anderen Mannschaft

