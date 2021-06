Spende der DFB-Frauen: Reparaturen an Gehegen und Arztkosten sollen bezahlt werden

Starke Aktion: Die DFB-Frauen spenden 2000 Euro an den Tierschutzverein Offenbach

DFB-Frauen spenden an Tierschutzverein Offenbach e.V.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat dem Tierschutzverein Offenbach e.V. eine Spende über 2000 Euro überreicht. Mit dem Geld sollen unter anderem nötige Reparaturen an den Gehegen und Tierarztkosten bezahlt werden.

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage in Frankreich waren stellvertretend für die DFB-Auswahl Svenja Huth, Tabea Waßmuth, Felicitas Rauch, Jule Brand und Teammanagerin Maika Fischer zu Gast beim Tierschutzverein Offenbach e.V, um einen Spendenscheck über 2000 Euro an den Verein zu überreichen. Für den Tierschutzverein nahm Schatzmeister Jürgen Eichenauer die Spende entgegen.

Huth: "Ich bin glücklich und stolz"

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterstützt regelmäßig soziale Projekte. Svenja Huth sagt: "Ich finde es toll und wichtig, dass wir uns für den Tierschutz einsetzen und denjenigen helfen, die oft am meisten leiden. Misshandelt, vernachlässigt und ausgesetzt sind die schlimmen Schicksale der Tiere. Die Tierheime fangen diese auf, versorgen sie und geben ihnen ein Dach über dem Kopf." Die Spielführerin der DFB-Auswahl weiter: "Man kann den Mitarbeiter*innen nicht oft genug für ihren unermüdlichen Einsatz danken, die rund um die Uhr alles geben. Doch sie sind eben auch auf Spenden der Menschen angewiesen. Ich bin glücklich und stolz, dass wir uns als Frauen-Nationalmannschaft sozial engagieren und den Tierschutzverein Offenbach mit unserer Spende unterstützen."

Auch Teammanagerin Maika Fischer hebt die Notwendigkeit solcher Einrichtungen hervor: "Es geht nicht nur um die Spende, sondern einfach um die Unterstützung, die wir geben möchten und auch ein Stück weit um die Aufmerksamkeit für die wichtige Arbeit, die dort jeden Tag geleistet wird. Zwar gab es aufgrund der Pandemie eine hohe Vermittlungsrate, aber die Unterstützung wird trotzdem benötigt. Die Tiere, die noch da sind, gelten meist als schwer vermittelbar, aber gerade sie brauchen viel Aufmerksamkeit. Darüber hinaus wird immer wieder Geld für notwendige Reparaturen von Gehegen, Dächern, Boxen, Tierarzt- und Personalkosten benötigt."

Am Dienstag (15 Uhr, live im ZDF) trifft das DFB-Team im letzten Länderspiel vor der Sommerpause im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach auf Chile.

[fb]