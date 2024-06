Deutsche U 19: Remis gegen Polen zum Turnierauftakt

Die deutschen U 19-Futsal-Junioren haben sich in ihrem Auftaktspiel beim Neun-Nationen-Turnierim kroatischen Porec 3:3 (3:2) von Polen getrennt. Am Donnerstag (ab 11 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach in ihrem zweiten Spiel der Gruppe A auf die U 19 aus Italien.

Bereits früh im Spiel geriet der DFB-Nachwuchs in Rückstand. Polens Radoslaw Gorkiewitz erzielte nach 56 Sekunden mit der ersten Chance des Spiels das 1:0. Ein paar Eingewöhnungsminuten später fand der DFB-Nachwuchs schließlich die passende Antwort und kam nach einem Eckball dank eines Eigentors von Oliver Bednarski zum Ausgleich (5.). Die Osteuropäer waren allerdings kaum geschockt. Grzegorz Haraburda stellte durch einen sehenswerten Distanzschuss den alten Vorsprung wieder her (7.). Kurz vor der Halbzeit drehten die DFB-Junioren mit einem Doppelschlag das Spiel: Zunächst erzielte Ahmet Altay (18.) das 2:2, keine 120 Sekunden später veredelte Theodoros Xydias einen schönen Angriff zur ersten deutschen Führung (20.).

In einer zunächst lange torlosen zweiten Hälfte ging es viel hin und her, die beiden Abwehrreihen standen allerdings gut und die wenigen Abschlüsse waren zu ungenau. In der 33. Minute kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem polnischen Keeper Jakub Florek und Deutschlands Ivony Smith, nach kurzer Pause ging es glücklicherweise für beide weiter. In der 36. Minute traf Polens Dawid Lapigrowski dann schließlich zum 3:3-Endstand.

