Das sind die sechs U 21-Neulinge

Im September startete ein neuer U 21-Jahrgang mit vielen neuen Gesichtern in die Saison. Rund einen Monat später ist weiterhin vieles neu: Das Trainerteam um den neuen Chefcoach Antonio Di Salvo hat sechs Spieler nominiert, die vor ihrem Debüt in der U 21-Nationalmannschaft stehen. DFB.de stellt Nick Bätzner, Frederik Jäkel, Luca Netz, Vincent Müller, Kevin Schade und Malik Tillman vor.

Vincent Müller (PSV Eindhoven)

Für Vincent Müller ist es die erste Berufung in eine deutsche Nationalmannschaft. "Das bestätigt die Arbeit der vergangenen Jahre und zeigt, dass sie sich gelohnt hat. Hier jetzt dabei zu sein, ist ein toller Bonus und ein schönes Gefühl." Nicht jeder Fan dürfte den 21 Jahre alten Torhüter auf dem Zettel gehabt haben, denn Müller spielt seit einem Jahr beim PSV Eindhoven, wo er Stammtorwart der Reserve-Mannschaft ist, die in der zweiten niederländischen Liga spielt. "Dort läuft es in dieser Saison sehr gut, ich kann meine Qualitäten auf den Platz bringen. Dann kam der Kontakt mit Klaus (Thomforde, Anm. d. Red.) zustande, er hat sich ein Spiel von mir angeschaut – und das hat ihm anscheinend gefallen", so Müller.

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Bei Luca Netz veränderte sich in den vergangenen Monaten einiges: Von Berlin wechselte er im Sommer nach Mönchengladbach, wo er nun immer häufiger in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Jetzt folgte die Berufung in die U 21-Nationalmannschaft. "Es ist einfach top, dass es gerade so gut läuft. Ich bin glücklich darüber, jetzt in die U 21 berufen worden zu sein", sagt Netz. Mit 18 Jahren ist der Verteidiger der zweitjüngste Spieler im Team, das macht sich für ihn aber kaum bemerkbar: "Ich spiele Bundesliga, wie viele der anderen Jungs auch. Da gibt es keinen großen Unterschied."

Malik Tillman (FC Bayern München)

Malik Tillman kennt die U-Nationalmannschaften in- und auswendig. "Ich wurde hier sehr herzlich empfangen, kenne aber auch schon ein paar Jungs, weil ich entweder mit dem Verein gegen Sie oder in der Nationalmannschaft mit ihnen gespielt habe." Der 19 Jahre alte Offensivmann des FC Bayern München durchlief von der U 15 bis zur U 20 alle Junioren-Teams des DFB, die U 21 ist nun der nächste Schritt, den er mit Vorfreude angeht: "Eindrücke sammeln und das Beste draus machen, das nehme ich mir vor."

Kevin Schade (SC Freiburg)

Ob Matthias Ginter, Luca Waldschmidt, Robin Koch oder Nico Schlotterbeck, dem zuletzt der Sprung zu Hansi Flick in die A-Nationalmannschaft gelang: Der SC Freiburg und die U 21-Nationalmannschaft – das ist seit vielen Jahren eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Neben Yannik Keitel ist aus Freiburg nun erstmals auch der Angreifer Kevin Schade dabei. Der 19-Jährige freut sich über seine Nominierung: "Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen, hoffe auf Spielminuten und will der Mannschaft in den zwei Spielen so gut wie möglich helfen."

Nick Bätzner und Frederik Jäkel (beide KV Oostende)

"Zwei KVO-Spieler zwischen Spielern aus Bayern, Dortmund, Leipzig", vermeldete der KV Oostende am Sonntagvormittag stolz auf seinem Twitter-Kanal. Der Grund dafür waren zwei Nachnominierungen von U 21-Trainer Antonio Di Salvo: Mit Nick Bätzner (21) und Frederik Jäkel (20) stellt der belgische Klub nun gleich zwei Spieler für die deutsche U 21 ab. "Ich freue mich auf alles, was kommt, will neue Erfahrungen sammeln und die Abläufe kennenlernen", sagt Bätzner, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde und seit mehr als einem Jahr in Belgien spielt. Mit Frederik Jäkel hat er einen Mitspieler aus dem Klub an der Seite. "Wir verstehen uns sehr gut und haben jeden Tag Kontakt, das macht es uns hier bei der U 21 leichter." Auch Jäkel, der von RB Leipzig nach Oostende ausgeliehen ist, hat sich über die Nachricht "brutal gefreut" und "Bock auf die kommenden Tage". Was ist das Besondere am KV Oostende, bei dem gleich zwei deutsche U 21-Spieler unter Vertrag stehen? "Ich kenne keine Mannschaft in Belgien, die so ein extremes Pressing spielt wie wir", sagt Jäkel.

[ke]