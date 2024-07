Das ist die Startelf fürs EM-Spiel gegen Irland

Weiter geht’s bei der U 19-Frauen-EM in Litauen: Für die DFB-Auswahl steht nach dem 1:1 zum Turnierstart gegen die Niederlande heute (ab 13 Uhr deutscher Zeit, live und kostenfrei auf DAZN) das zweite Gruppenspiel gegen Irland an. Die Irinnen hatten am Montag beim 0:0 gegen Titelverteidiger Spanien ebenfalls einen Zähler geholt, so dass nach dem ersten Spieltag der Gruppe B alle vier Teams punktgleich sind.

Die deutsche Startelf: Moll - Wileschek, Hokamp, Wallrabenstein, Mickenhagen - Krüger, Stoldt, Bartz (C), Reuter - Merino Gonzalez, Boboy.

"Absolut vorentscheidende Begegnung"

"Wir wollen an unsere gute Leistung aus dem Auftaktspiel anknüpfen und gegen Irland drei Punkte holen", sagt Cheftrainer Michael Urbansky. "Durch die aktuelle Gruppenkonstellation nach dem ersten Spieltag wird das eine absolut vorentscheidende Begegnung. Gegen die Irinnen erwarten wir durchaus ein anderes Spiel, als es noch am Montag der Fall war. Wir haben die erste Partie gut analysiert, weiter an unseren Themen gearbeitet und fühlen uns optimal vorbereitet."

Zum Abschluss der Gruppenphase steht am Sonntag (ab 13 Uhr) das Duell mit Spanien an. Lediglich die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das am kommenden Mittwoch stattfindet. Drei Tage später steigt im Darius und Girenas Stadion in Kaunas das Endspiel der U 19-Europameisterschaft.

