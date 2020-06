Corona bremst "Torjägerkanone für alle" aus

Seit 1964 verleiht der kicker in der Bundesliga seine legendäre Torjägerkanone. Nach der Saison 2019/2020 sollten erstmals auch die erfolgreichsten Torjäger und Torjägerinnen der Amateurligen ausgezeichnet werden. Das war das Ziel der gemeinsamen Aktion "Die Torjägerkanone® für alle" von FUSSBALL.DE, dem Amateurfußballportal des DFB, und kicker in Kooperation mit Volkswagen. Doch die Corona-Pandemie bremst aktuell auch diesen Wettbewerb aus, die Aktion wird daher in dieser Saison ausgesetzt.

Die 2. Bundesliga der Frauen, vier der fünf Regionalligen bei den Männern sowie 19 Landesverbände mit ihren Spielklassen haben die Saison vorzeitig beendet. In Bayern soll die Saison in der Regionalliga und den Spielklassen darunter ab September fortgesetzt werden, ähnlich ist es in Thüringen. Es gibt also unterschiedliche Regelungen und nur wenige Spielklassen, die ihre Saison sportlich zu Ende bringen können. Deshalb wird die gemeinsame Aktion von kicker, FUSSBALL.DE und Volkswagen für dieses Jahr ausgesetzt, die Torjägerkanone wird in der Saison 2019/2020 unterhalb der Bundesligen nur in der 3. Liga verliehen - generell also nur in den Spielklassen, die ihre Spielzeit komplett absolvieren. Die Torschützenkönigin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird entsprechend ebenfalls ausgezeichnet.

Koch: "An der Idee festhalten"

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Dass die Folgen der Covid-19-Pandemie die Vergabe der Torjägerkanone unter gleichen Bedingungen aktuell unmöglich machen, ist absolut schade. Denn dieser Wettbewerb hat einmal mehr bewiesen, welche Zugkraft der Amateurfußball besitzt. Wir alle sehnen uns nach Normalität und wünschen uns nichts mehr, als dass der Ball bald auch bei unseren Amateuren wieder rollen kann. Deshalb sind sich alle Beteiligten einig, dass wir an dieser Idee festhalten werden."

Ursprünglich sollten bei den Männern Deutschlands erfolgreichste Torschützen bis zur elften Liga mit der Trophäe ausgezeichnet werden, bei den Frauen die bundesweit treffsichersten Angreiferinnen bis zur siebten Liga. "Wir wollen in den Amateurligen keine Torjägerkanone vergeben, wenn nur etwas mehr als eine halbe Saison gespielt wurde oder Nachholspiele nicht mehr ausgetragen werden konnten", erklärt kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. "Es gab nicht die gleichen Bedingungen. Das wäre nicht fair. Da sind wir uns mit unseren Partnern einig."

Länderspielbesuch: Würdigung für aktuell Führende

Trotz des Corona-bedingten Abbruchs in der Premierensaison blicken kicker, FUSSBALL.DE und VW in Bezug auf die Aktion optimistisch in die Zukunft. Alle Beteiligten haben die Hoffnung und das grundsätzliche Bestreben, sie in der kommenden Saison neu aufzulegen und die "TorjägerkanoneTM für alle" 2021 an die Toptorjäger und -torjägerinnen Deutschlands vergeben zu können. Abhängig ist dies unter anderem davon, wann und in welcher Form der Amateurfußball in der Saison 2020/2021 den Spielbetrieb wieder aufnimmt.

Die im deutschlandweiten Ranking führenden Stürmer und Stürmerinnen der aktuellen Saison 2019/2020 gehen jedoch nicht leer aus. Als Anerkennung und Würdigung ihrer herausragenden Leistungen wird es für sie eine besondere Überraschung geben. "Wir werden sie zu einem der nächsten Länderspiele einladen", verspricht Gerd Voss, Leiter Sportkommunikation bei Volkswagen.

[jb]