Bühl: "Spiel durchdrücken mit ganz viel Freiheit und Spaß"

In drei Tagen geht es für die Frauen-Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris das erste Mal um alles. Gelingt am Freitag (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Lyon ein Sieg im Halbfinale der UEFA Women's Nations League gegen Gastgeber Frankreich, ist die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch im Sommer sicher beim Highlight in der französischen Hauptstadt dabei. Die Nationalspielerinnen Klara Bühl und Sara Däbritz sprechen über die Vorbereitung, Hoffnungen und Ziele.

Klara Bühl über ...

... die Stimmung zum Jahresauftakt: Ich bin happy, dass wir alle wieder zusammengekommen sind. Alle sind super euphorisiert, im Training ist Spannung und Spaß. Das wollen wir beibehalten und am Freitag ein sehr gutes Spiel machen.

... das Spiel gegen Frankreich: Es ist wichtig, dass wir Selbstvertrauen haben und auch haben dürfen, weil wir zuletzt gute Leistungen gebracht haben. Wir wollen unser Spiel durchdrücken mit ganz viel Freiheit und Spaß, weil wir Spielerinnen haben, die ihre Leistungen dann am besten abrufen können. Wir müssen defensiv dagegenhalten.

... Trainer Horst Hrubesch: Horst Hrubesch legt Wert auf die Basics, er gibt uns in jeder Einheit Tipps, vor allem die Stürmerinnen können sich sehr viel abschauen. Ich hole mir sehr gerne Rat bei ihm und frage oft, wie man gewisse Situationen lösen kann und wo ich mich verbessern kann.

... den DFB-Campus: Es fühlt sich wie Zuhause an, wenn man immer am gleichen Ort zusammenkommt. Es sind sehr professionelle Bedingungen und wir sind super happy, dass das so läuft.

Sara Däbritz über ...

... Olympia: Olympia 2016 ist immer noch in ganz besonderer Erinnerung bei den Spielerinnen, die gemeinsam erlebt haben, Gold zu gewinnen. Das ist unvergesslich, deswegen bin ich so heiß darauf, die Qualifikation zu schaffen, weil es etwas Besonderes ist, bei Olympia dabei zu sein.

... den Spielort Lyon: Das Stadion ist überragend, der Rasen ist überragend, da rollt der Ball sehr gut. Wir können eine große Kulisse erwarten mit guter Stimmung.

... ihre französischen Mitspielerinnen: Natürlich haben wir uns ausgetauscht und beim Abschied gesagt, dass jetzt erst mal Funkstille herrscht. (lacht) Die Spiele gegen Frankreich sind immer eng, von Intensität und Aggressivität geprägt, das erwartet uns auch am Freitag. Wir konnten viele wichtige Spiele für uns entscheiden. Es ist aber schon so, dass die Französinnen motiviert sind, das Finalticket zu ziehen.

... die französische Mannschaft: Es ist eine starke Mannschaft mit individueller Klasse. Sie haben hohes Tempo, gerade im Umschaltspiel. Da müssen wir gewappnet sein und uns auf unser Spiel fokussieren, versuchen, das Spiel zu bestimmen und gegenzuhalten. Wir müssen einfache Fehler und in der Restverteidigung schnelle Konter vermeiden.

... ihre Chancen auf die Startelf: Alle Positionen sind sehr umkämpft. Ich werde im Training alles geben, das machen alle anderen Spielerinnen auch. Egal, wer am Freitag auf dem Platz stehen wird, wir werden eine super Mannschaft stellen.

... die Motivation: Vorfreude und Motivation sind riesengroß. Wir bereiten uns in den nächsten Tagen optimal vor und haben den Wunsch und den Traum, uns zu qualifizieren. Wir haben uns das in den letzten Monaten erarbeitet. Wir gehen mit einem positiven Gefühl und einer riesen Vorfreude in die Spiele.