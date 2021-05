Brych leitet Pokalfinale in Berlin

Große Ehre für Dr. Felix Brych: Der Münchner Unparteiische leitet heute Abend (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund im Berliner Olympiastadion. Damit kommt er bereits zum zweiten Mal nach dem Pokalfinale 2015 als leitender Unparteiischer beim deutschen Pokalendspiel zum Einsatz.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, sagt: "2004 leitete Felix sein erstes Bundesligaspiel. 2007 kam er auf die FIFA-Liste. Es folgten die Teilnahmen als Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen 2012, an zwei Weltmeisterschaften, 2014 und 2018, an der Europameisterschaft 2016, dem Europa-League-Finale 2014 und dem Champions-League-Finale 2017. Er war Weltschiedsrichter und mehrmaliger Schiedsrichter des Jahres in Deutschland. Er steht nun kurz vor seinem 300. Bundesligaspiel und vor der weiteren Teilnahme an einer EURO im Juni 2021. Er arbeitet immer hochprofessionell, hochmotiviert und diszipliniert für das nächste Spiel, für das nächste Ziel. Er ist topfit und nach wie vor auch athletisch auf höchstem Niveau. Und dazu passt dann auch noch eine wirklich starke Saison 2020/2021. Es spricht aus unserer Sicht alles dafür, ihn in diesem Jahr für das Pokalfinale zu nominieren und wir wünschen ihm und seinem Team viel Erfolg!"

Brych: "Eine große Ehre"

Für Dr. Felix Brych ist es "eine große Ehre, das Endspiel ein zweites Mal zusammen mit Mark Borsch und Stefan Lupp zu leiten. Ich freue mich über die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene noch mal ein großes Spiel zu leiten".

An den Seitenlinien werden Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen assistieren. Vierter Offizieller ist Sascha Stegemann aus Niederkassel. Als Video-Assistent fungiert Günter Perl aus Pullach i. Isartal, Assistent des Video-Assistenten ist Markus Häcker aus Waren/Müritz.

