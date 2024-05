DFB-Schiedsrichterin Naemi Breier leitet am Montag (ab 15.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN und in der ARD) die Partie des 22. und letzten Spieltages in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen der TSG Hoffenheim und Mieister FC Bayern München.

Unterstützt wird sie dabei an den Seitenlinien von Melissa Joos und Paula Mayer. Vierte Offizielle ist Sonja Reßler.

