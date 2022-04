Boakye lässt VfB gegen Hertha BSC jubeln

Die U 17 des VfB Stuttgart hat gute Chancen, zum 15. Mal das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zu erreichen und damit eine neue Bestmarke aufzustellen. Die Schwaben, gemeinsam mit Borussia Dortmund Rekordmeister in diesem Wettbewerb (jeweils sieben Titel), setzten sich in ihrem Halbfinalhinspiel gegen Hertha BSC 1:0 (0:0) durch und verschafften sich damit eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel.

Vor 1300 Zuschauer*innen im Stuttgarter GAZI-Stadion auf der Waldau, der etatmäßigen Spielstätte des VfB-Lokalrivalen Stuttgarter Kickers, erzielte Außenstürmer Benjamin Bediako Boakye (46.) in einer intensiven und abwechslungsreichen Partie den einzigen Treffer und machte damit die erste Niederlage der Berliner in dieser Saison perfekt. Der VfB bleibt dagegen weiter ungeschlagen.

In der Nachspielzeit sah Hertha-Kapitän Pascal Klemens wegen groben Foulspiels die Rote Karte (80.+4) und wird damit im Rückspiel fehlen. Die Entscheidung über den Einzug in das Finale fällt am Sonntag (ab 15.30 Uhr, live bei Sky) im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz, nur einen Steinwurf vom großen Olympiastadion entfernt.

Stuttgarts Schlussmann Seimen verhindert Rückstand

Schon während der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten gute Tormöglichkeiten, wobei die Gäste aus der Hauptstadt sogar die besseren Chancen hatten. Bei einem Kopfball von Pascal Klemens musste VfB-Torhüter Dennis Seimen, unter anderem beobachtet von Profi-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, schon sein ganzes Können aufbieten, um mit einer Glanzparade einen Rückstand zu verhindern. Nachdem auf der Gegenseite Stuttgarts Angreifer Alexandre Azevedo aus spitzem Winkel knapp verzogen hatte, war Dennis Seimen kurz vor der Pause erneut zur Stelle, als Pepe Pereira Mendes völlig frei vor ihm auftauchte.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte brachte Benjamin Bediako Boakye (46.) seine Mannschaft mit einem sehenswerten Schlenzer mit dem linken Fuß 1:0 in Führung. Mit der Führung im Rücken wurden die Stuttgarter immer sicherer und torgefährlicher. Mehrfach musste Hertha-Schlussmann Tim Goller eingreifen, um weitere VfB-Treffer zu verhindern. Pech hatte außerdem der eingewechselte Luca Battista, der in der Nachspielzeit nur den Pfosten des Berliner Tores traf.

Hertha-Nachwuchsleiter Thiam: "Sehr gute Erfahrung"

"Wir sind happy über das Ergebnis, auch wenn wir am Ende mehrfach die Chance hatten, auf 2:0 zu erhöhen", sagte VfB-Trainer Markus Fiedler. "Es wird jetzt wichtig sein, in den nächsten Tagen gut zu regenerieren, um am Sonntag wieder voll da zu sein. Hertha wird uns auch im Rückspiel alles abverlangen."

Ex-Profi Pablo Thiam, Leiter der Nachwuchsabteilung bei Hertha BSC, stellte am Sky-Mikrofon fest: "Solche Spiele gegen starke Gegner, die noch unter besonderen Rahmenbedingungen stattfinden, sind sehr gute Erfahrungen für die Jungs. Ich hatte das Gefühl, die Kulisse hat unser Team ein wenig beeindruckt. Unter dem Strich hat bei uns ein wenig gefehlt. Ein 1:0 ist aber kein Ergebnis, dass man nicht drehen kann."

Endspiel-Teilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Die vor Saisonbeginn im Europapokal abgeschaffte Auswärtstor-Regelung kommt hier ebenfalls nicht zur Anwendung.

Das Finale um die Deutsche Meisterschaft geht am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr), über die Bühne. Der Sieger des Halbfinalduells zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 (Hinspiel 0:3) genießt dabei Heimrecht. Gespielt wird entweder im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich oder im Gelsenkirchener Parkstadion. Endet das Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung (zweimal zehn Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

