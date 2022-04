FC Schalke 04 nach 3:0 auf Endspielkurs

Die U 17 des FC Schalke 04 hat sich zum Auftakt der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft eine gute Ausgangsposition für den Einzug in das Endspiel verschafft. Der Meister der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga gewann das Halbfinalhinspiel gegen seinen zweitplatzierten Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf vor eigenem Publikum 3:0 (0:0).

Dabei bewiesen die Gelsenkirchener vor 1200 Zuschauer*innen im Parkstadion, darunter auch DFB-Trainer Marc-Patrick Meister, S04-Cheftrainer Mike Büskens, Sportdirektor Rouven Schröder, die Ex-Nationalspieler Klaus Fischer und Olaf Thon sowie Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs in der zweiten Halbzeit "Köpfchen". Alle drei Treffer durch Schalkes Innenverteidiger Niklas Barthel (47.) und Linksverteidiger Vitalie Becker (52./64.) markierten die Hausherren in der zweiten Halbzeit per Kopf, zweimal nach Eckbällen.

DFB-Trainer Meister: "Werbung für Nachwuchsfußball"

Mit den drei Toren innerhalb von nur 17 Minuten verschaffte sich das Team von Schalke-Trainer Onur Cinel ein komfortables Polster für das zweite Duell mit den Landeshauptstädtern. Das Rückspiel findet am Sonntag (ab 13.15 Uhr) im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich statt.

"Nach der ersten Halbzeit sah es nicht danach aus, dass es am Ende so deutlich wird", sagte U 17-Nationaltrainer Meister und zeigte sich angetan von den Leistungen beider Teams: "Die Partie war Werbung für den Nachwuchsfußball."

S04-Trainer Cinel erklärte gegenüber DFB.de: "In der ersten Halbzeit sind uns zu viele Ballverluste unterlaufen. Nach der Pause haben wir schnörkellos gespielt und die Partie mehr in die Düsseldorfer Hälfte verlagert. Das hat sich ausgezahlt. Fortuna-Trainer Jens Langeneke analysierte im Gespräch mit DFB.de: "Nachdem wir unsere Anfangsnervosität abgelegt hatten, waren wir eigentlich gut im Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch schlecht verteidigt, vor allem bei den Standardsituationen."

Endspiel-Teilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Die vor Saisonbeginn im Europapokal abgeschaffte Auswärtstor-Regelung kommt hier ebenfalls nicht zur Anwendung.

Das Finale um die Deutsche Meisterschaft geht am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr), über die Bühne. Der Sieger des Halbfinalduells zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 genießt dabei Heimrecht. Gespielt wird entweder im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion oder im Gelsenkirchener Parkstadion. Endet das Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung (zweimal zehn Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]