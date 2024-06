BLACKROLL stellt die offiziellen Schlafprodukte

Leistungsdruck, Reisestress, hohe körperliche Beanspruchung – für Leistungssportler*innen ist eine bestmögliche Regeneration enorm wichtig. Zu den wesentlichen Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und sogar zu steigern, gehört ein guter Schlaf. Immer stärker wird die Schlafhygiene in den Trainingsalltag integriert. Deshalb sind das RECOVERY PILLOW und die RECOVERY BLANKET von BLACKROLL die offiziellen Schlafprodukte der deutschen Nationalmannschaften.

Das ergonomische Kissen RECOVERY PILLOW wurde entwickelt, um die körpereigenen Erholungs- und Heilungsprozesse während des Schlafes zu unterstützen und einen tieferen Schlaf zu fördern. Es passt sich an die Schlafposition an, unterstützt Kopf und Nackenwirbelsäule sanft in jeder Lage und sorgt für ein angenehmes Schlafklima und tiefe Entspannung. Die RECOVERY BLANKET sorgt für ein angenehmes Schlafklima zu jeder Jahreszeit. In ihre Fasern sind thermoreaktive Mineralien eingewebt, die das vom Körper abgestrahlte Infrarot-Licht speichern und es über die Haut wieder in das Muskelgewebe zurückführen. So wird die Durchblutung gefördert und die Sauerstoffversorgung der Körperzellen verbessert. Kissen und Decke unterstützen nicht nur einen erholsamen Schlaf, sondern lassen sich klein zusammenpacken und im Gepäck überall mit hinnehmen. Und eine vertraute Schlafumgebung hilft dabei, schneller zur Ruhe zu kommen.