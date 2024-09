Dritte Station in der 3. Liga: Joseph Boyamba heuert bei Rot-Weiss Essen an

Besuschkow und Co: Viel Bewegung im Transferendspurt der 3. Liga

Auf der Suche nach Verstärkungen hatten die Vereine aus der 3. Liga in diesem Sommer im Vergleich zur Bundesliga und 2. Bundesliga, bei denen das Transferfenster bereits seit dem 30. August geschlossen ist, drei Tage länger Zeit. Einige Klubs haben die Wechselfrist bis Montag, 23.59 Uhr, auch fast komplett ausgeschöpft. DFB.de mit der Übersicht über die Last-Minute-Transfers der Drittligisten.

Normalerweise gilt im Sommer grundsätzlich der 1. September als Zeitpunkt für das Transferende. Wenn dieser Tag allerdings auf einen Samstag oder auf einen Sonntag fällt, wird die Transferperiode bis zum nächsten Wochentag verlängert - so auch in diesem Jahr. In diesem Sommer gab es allerdings die Besonderheit, dass sich die Bundesliga und die 2. Bundesliga mit den großen europäischen Ligen auf einen gemeinsamen Termin für das Transferende geeinigt hatten.

Während also die Vereine aus den beiden höchsten deutschen Spielklasse ihre Zugänge bis zum 30. August um 20 Uhr registrieren mussten, konnten die Drittligisten auch noch am 2. September tätig werden - solange der Transfer rechtzeitig beim jeweils zuständigen Landesverband eingereicht wurde.

Viele Veränderungen in Essen und Aachen

Besonders viele Veränderungen gab es auf dem letzten Drücker noch bei zwei Vereinen aus Nordrhein-Westfalen. Bei Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen orientieren sich jeweils drei Spieler neu. RWE-Innenverteidiger Aaron Manu verließ den Verein bereits nach einem Jahr wieder in Richtung Regionalliga Südwest zum TSV Steinbach Haiger. Der erst in diesem Sommer mit einem Profivertrag ausgestattete Rechtsverteidiger Berkant Gedikli wechselte zu Türkspor Dortmund.

In der Regionalliga West trifft der ehemalige türkische U 19-Nationalspieler auf Aachen-Abgang Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte). Auch der von der Alemannia an die U 23 von Borussia Mönchengladbach verliehene Ismail Harnafi läuft nun in der West-Staffel der vierthöchsten Spielklasse auf. Sowohl Essens Andreas Wiegel als auch Aachens Marc Brasnic haben noch keine neue Herausforderung gefunden. Da beide aber ihren Vertrag noch vor dem oder am "Deadline Day" aufgelöst hatten, könnten sich beide als aktuell vereinslose Spieler aber weiterhin einem anderen Klub anschließen.

Im Gegensatz zur Alemannia hatte Rot-Weiss Essen auch noch einen Zugang zu verzeichnen. Vom Zweitligisten SV 07 Elversberg wurde Joseph Boyamba unter Vertrag genommen. Die 3. Liga kennt der 27 Jahre alte Offensivspieler bereits aus seiner Zeit beim TSV 1860 München und beim SV Waldhof Mannheim. "Aufgrund der geringen Spielzeit hatten wir die Möglichkeit, ihn noch spät zu verpflichten", so Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE. "Jo ist ein Junge, der aus der Region kommt, die Mentalität des Ruhrpotts kennt und uns mit seiner Flexibilität Variabilität verleiht."

Erfahrung aus 2. Bundesliga für FC Ingolstadt 04

Die Erfahrung von gleich 130 Einsätzen in der 2. Bundesliga bringt Max Besuschkow künftig beim FC Ingolstadt 04 ein. Der mittlerweile 27-Jährige durchlief beim VfB Stuttgart sämtliche Ausbildungsmannschaften und wurde 2013 mit der U 17 - um FCI-Schlussmann Marius Funk - mit den Schwaben Deutscher B-Junioren-Meister. Bis Januar 2017 schnürte der Mittelfeldakteur für den VfB seine Fußballschuhe, ehe es ihn zu Eintracht Frankfurt zog. Am Main feierte der gebürtige Tübinger schließlich sein Bundesligadebüt.

Anschließend wurde Besuschkow von den Hessen an Holstein Kiel sowie zu Royale Union Saint-Gilloise nach Belgien verliehen. Zur Saison 2019/2020 folgte der Wechsel ins deutsche Unterhaus, wo der Routinier drei Jahre lang beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag stand. Im Sommer 2022 widmete sich der 1,88 Meter große Baden-Württemberger bei Hannover 96 einem neuen Kapitel, welches zuletzt - aufgrund einer einjährigen Leihe zum österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt - kurzzeitig unterbrochen worden war.

"Als erfahrener wie ballsicherer Stratege im Mittelfeld verfügt Max Besuschkow über wertvolle Eigenschaften, um unser Team entscheidend zu verstärken", meint FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. "So wird uns Max zusätzliche Stabilität verleihen sowie unserem Aufbauspiel mehr Struktur geben."

1860 München holt Podolski-Mitspieler Kozuki

Jeweils schon fünf Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklasse hat Soichiro Kozuki, Zugang beim TSV 1860 München, während seiner Laufbahn absolviert. Die erste Station des 23-jährigen Japaners in Deutschland war der 1. FC Düren, ehe sich der FC Schalke 04 die Dienste des offensiven Außenbahnspielers sicherte. Auf Schalke spielte er zunächst für die zweite Mannschaft, ehe ab der Saison 2022/2023 für die Profis auflief. Seit Januar 2024 war Kozuki in die Ekstraklasa, die erste polnische Liga, an Górnik Zabrze ausgeliehen. Als Mitspieler von Weltmeister Lukas Podolski kam er dort auf 18 Einsätze.

"Soichiro ist ein temporeicher Spieler mit einem sehr guten Charakter, der in unsere bestehende Mannschaft passen wird", lobt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport bei den Münchner "Löwen", den Offensivspieler. "Seine technischen Fähigkeiten geben uns weitere Möglichkeiten im Offensivspiel."

Den bereits vierten Zugang an den letzten sechs Tagen des Transferfensters machte der FC Hansa Rostock am "Deadline Day" perfekt. Nach Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden), King Manu (Fortuna Düsseldorf/Leihe) und Ryan Naderi (Borussia Mönchengladbach U 23) sicherte sich der Zweitliga-Absteiger zuletzt auch noch die Dienste des vom dänischen Erstligisten Aarhus GF ausgeliehenen Sigurd Haugen. "Er ist ein dynamischer und cleverer Stürmer, der seine Torjäger-Qualitäten bereits in mehreren Ligen unter Beweis gestellt hat. Seine emotionale Spielweise und offene Art werden unserer Mannschaft guttun", meint Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa.

SV Sandhausen reagiert auf Rehnen-Verletzung

Für mehr Spielpraxis hat der FC Hansa Rostock dagegen Jannis Lang zum SV Babelsberg 03 in die Regionalliga Nord ziehen lassen. "Jannis ist vor einigen Tagen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich ausleihen zu lassen, damit er noch regelmäßiger Einsatzzeiten erhält. Diesem Wunsch haben wir entsprochen, weil wir überzeugt davon sind, dass es der richtige Schritt für seine weitere Entwicklung ist", so Shapourzadeh.

Während Arminia Bielefeld mit Tom Geerkens (zum VfB Lübeck) und Henrik Koch (SC Paderborn 07) sowie der VfL Osnabrück mit Ismail Badjie (SC Wiedenbrück/Leihe) kurz vor Toreschluss noch Abgänge zu verzeichnet hatten, reagierte der SV Sandhausen mit der Verpflichtung von Dennis Gorka (Fortuna Düsseldorf) auf die Meniskusverletzung von Stammtorhüter Nikolai Rehnen.

Außerdem hat Schlusslicht SV Waldhof Mannheim Linksverteidiger Manuel Braun vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen und die U 23 von Hannover 96 kann ab sofort auf Angreifer Stefano Marino (vom Karlsruher SC) zurückgreifen. Der 20-Jährige, der bei den Niedersachsen einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieb, kennt seine neuen Teamkollegen Tom Sanne und Melkamu Frauendorf sowie Profitorjäger Nicolo Tresoldi bereits aus den Nachwuchsnationalmannschaften. Für die U 18, U 19 und U 20 des DFB lief er übergreifend insgesamt neunmal auf und erzielte drei Tore.

[mspw]