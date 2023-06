Bayer Leverkusen feiert B-Juniorinnen-Meisterschaft

Die U 17-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen haben Geschichte geschrieben. Der West/Südwest-Staffelsieger sicherte sich mit einem 2:1 (0:0) gegen die SpVg Aurich im Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft erstmals den Titel. Vor 1195 Zuschauer*innen in der Belkaw Arena in Bergisch Gladbach machten U 17-Nationalspielerin Delice Boboy (43.) und Jana Josephine Lindner (48.) kurz nach der Halbzeitpause den Erfolg perfekt. Der Auricher Anschlusstreffer durch Sophie Marie Schalke (79.) kam zu spät.

Entsprechend groß war der Jubel der Leverkusenerinnen bei der Siegerehrung durch Elfie Wutke, Spielleiterin der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga und Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball sowie Michael Ramser, Jugendreferent beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) und Spielleiter der Staffel West/Südwest. Mit Bayer 04 Leverkusen wurde auch erstmals seit der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga ein Team aus der West/Südwest-Staffel Deutscher Meister.

Flotter Beginn ohne Abtasten

Bayer 04-Trainer Aleksandar Vukicevic veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum Halbfinal-Rückspiel beim SV Meppen (2:1) auf einer Position. Für Jolina Heltemes (nicht im Kader) rückte Evelyn Kirst in die Startelf. Aurich-Chefcoach Stefan Wilts vertraute den elf Spielerinnen, die im zweiten Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt (7:6 nach Elfmeterschießen) begonnen hatten.

Von einem gegenseitigen Abtasten war in der Anfangsphase nichts zu spüren. Schon nach wenigen Minuten kam die Leverkusenerin Era Methoxha in aussichtsreicher Position zum Kopfball. Aurich-Torhüterin Paula Blum war aber aufmerksam. Ein Eckball von Estrella Merino Gonzalez, einer weiteren U 17-Nationalspielerin von Bayer 04, landete auf dem Tor. Je länger der erste Durchgang dauerte, umso besser kam die SpVg Aurich ins Spiel. Die Leverkusener Defensive ließ aber nur wenige gefährliche Situationen zu. Stattdessen hätte Boboy fast schon im ersten Durchgang getroffen. Die Angreiferin von Bayer 04 wurde im letzten Moment aber noch am Abschluss gehindert. Somit blieb es torlos zur Pause.

Doppelschlag nach der Pause

Wie schon im ersten Durchgang wurde Leverkusen auch in der zweiten Halbzeit früh gefährlich. Nach einem langen Ball setzte sich Boboy (43.) im Laufduell mit ihrer Gegenspielerin Hanna Ernst durch und überwindete Torhüterin Paula Blum mit einem Schuss ins kurze Eck - die Führung für die Leverkusenerinnen. Und schon kurz darauf fiel der zweite Treffer: Einen Eckball von Merino Gonzalez konnte die Auricher Defensive zunächst klären. Außerhalb des Strafraums kam Jana Josephine Lindner (48.) an den Ball und erhöhte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe auf 2:0.

Nachdem Merino Gonzales aus spitzem Winkel knapp das dritte Tor verpasst hatte, gelang es der SpVg Aurich, wieder mehr Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Nach rund einer Stunde verpassten neben Kapitänin Marie Omoze Okoroh auch Junia Marie Sass und Sophia Marie Schalke im Anschluss an einen Eckball den Treffer für die Ostfriesinnen. Bayer blieb nach Kontern gefährlich. So konnte SpVg-Torhüterin Paula Blum den Schuss von Ida Daedelow zur Ecke abwehren.

In den Schlussminuten schöpfte die SpVg Aurich nochmal Hoffnung. Nach einem langen Ball von der Mittellinie legte die eingewechselte Emma Schurwonn für ihre Mitspielerin Sophia Marie Schalke (79.) ab, die mit einem Schuss ins lange Eck verkürzte. Das Team von SpVg-Trainer Stefan Wilts drückte auf den Ausgleich, was den Leverkusenerinnen auch Platz für Konter bot. Nach einem solchen Gegenangriff traf Merino Gonzales in der Nachspielzeit den Pfosten. Es blieb beim knappen Erfolg von Bayer 04.

[mspw]