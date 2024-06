Balsam für die deutsche Fanseele

Die Party geht einfach weiter. "Ist das ein Fiebertraum oder Realität?" fragt sich Fan-Club-Mitglied Lukas aus Düsseldorf. Die deutsche Fanseele hat so sehr danach gelechzt, jetzt sind sie wieder da - die Erfolgserlebnisse bei Turnierspielen. Deutschland schlägt Ungarn 2:0. Das Stadion tobt.

Doch die Stimmung kochte schon Stunden vor Anpfiff beim Fan-Walk zum Stadion. Gegen 14.30 Uhr rollte der Fan-Club-Bus am Stuttgarter Stadtgarten los, gefolgt von geschätzt 7000 enthusiastischen Deutschland-Fans. "Das war unfassbar geil", sagt Lukas, der seit 2016 jedes deutsche Turnierspiel live im Stadion gesehen hat. "Die Stimmung war unglaublich! Das habe ich so lange nicht mehr erlebt."

Vom Fan-Treff zum Stadion

Die Sonne brutzelte vom Stuttgarter Himmel herab. "Da haben sich die Fischerhüte direkt bewährt", sagt Lukas und lacht. Rund 8000 Stück der weißen Kopfbedeckungen verteilte der Fan Club Nationalmannschaft im Vorfeld ab 11 Uhr am Fan-Meeting-Point. So verging der 6,5 Kilometer lange Marsch zum Stadion für Lukas "wie im Flug." Unterbrochen wurde er maximal von der einen oder anderen lautstarken Humba.

Wer dachte, dass die deutschen Fans ihr Pulver schon verschossen hatten, lag falsch. Auch im Stadion gab die deutsche Fankurve alles, was sie zu bieten hatte. Jede gelungene Aktion, Grätsche oder Parade wurde gefeiert. "Genau so muss das sein", sagt Lukas zufrieden. Der Führungstreffer von Jamal Musiala tat sein Übriges. Mit Applaus ging es in die Halbzeit.

Auch im zweiten Abschnitt war das Publikum zur Stelle. "Selbst wenn mal nicht alles geklappt hat, war die Stimmung stets positiv", sagt Lukas. "In so Phasen müssen wir da sein." Zur Belohnung gelang Kapitän Ilkay Gündogan das 2:0 und es schallte "oh wie ist das schön" durch die Stuttgarter EM-Arena. Begleitet von einer La Ola ging es in die letzten Spielminuten, in denen die deutsche Mannschaft den Vorsprung und den Einzug ins Achtelfinale über die Zeit bringen konnte. So kann es weitergehen.

[jh]