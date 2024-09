Auswärtssieg im Fan-Match: Deutsche Anhänger legen vor

Wind und Wetter zum Trotz konnte die deutsche Fan-Nationalmannschaft das Fan-Match gegen die Anhänger aus den Niederlanden mit 6:1 (3:0) gewinnen. Bei Dauerregen und nasskalten 16 Grad war die deutsche Elf auf der Sportanlage des FC Amsterdams über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und konnte einen ungefährdeten Auswärtssieg einfahren.

Die deutsche Auswahl erwischte einen Start nach Maß, ging nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung und legte nach einer Viertelstunde den zweiten Treffer nach. Auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts hatten die Gäste alles unter Kontrolle und stellten nach etwas über einer halben Stunde auf 3:0. So ging es auch in die Kabine.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte die deutsche Elf kräftig durch und verlor zunächst etwas den Rhythmus. Doch Keeper Alex Pinskij verhinderte mit zwei super Paraden den Anschlusstreffer von Oranje. Mit dem ersten gelungenen Angriff im zweiten Abschnitt (56.) konterten die Deutschen die Gastgeber gnadenlos aus und erhöhten auf 4:0. Mit dem Treffer erlangten die Gäste die Oberhand zurück. Daran änderte auch das 4:1 in der 67. Minute nichts. Kurz darauf stellte Deutschland den alten Abstand wieder her (73.) und legte fünf Minuten später zum 6:1-Endstand nach.

Stürmer Manuel Krieger war nach der Partie restlos zufrieden und sagt: "Das war wirklich bockstark heute und hat super Spaß gemacht. Wir sind überragend in die Partie gekommen, der Sieg war am Ende nie gefährdet. Jetzt darf unsere Nationalmannschaft gerne nachlegen. Gegen einen zweiten 6:1 Auswärtssieg hätte ich nichts einzuwenden."