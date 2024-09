Aufstiegsspiele zur 3. Liga: Nordost-Klub erst zuhause gegen Nord-Vertreter

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga bestreiten in dieser Saison die Vertreter der Regionalliga Nordost und Regionalliga Nord. Der DFB-Spielausschuss hat bereits die Verteilung des Heimrechts ausgelost. Der Nordost-Klub tritt zunächst zuhause an, der Vertreter der Regionalliga Nord hat im Rückspiel Heimrecht. Die genauen Termine der beiden Aufstiegsspiele 2024/2025 müssen noch vom DFB-Präsidium festgelegt werden.

Die Regionalliga besteht aus fünf Staffeln, aus denen sich insgesamt vier Mannschaften für die 3. Liga qualifizieren. Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen jedes Jahr direkt auf. Die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern. Ein Vertreter aus Nord, Nordost und Bayern steigt nach einem jährlich rotierenden System direkt auf.

Saison 2024/2025: Bayern-Meister hat Direktaufstiegsrecht

In der aktuellen Saison hat Bayern das Direktaufstiegsrecht, den vierten Aufstiegsplatz ermitteln daher die Staffeln Nordost und Nord in zwei Partien. In der Saison 2025/2026 wird dann turnusgemäß die Regionalliga Nord einen Direktaufsteiger stellen.

Die Aufstiegsregelung zur 3. Liga gilt seit der Saison 2020/2021 und folgt dem mit breiter Mehrheit getroffenen Beschluss des DFB-Bundestages von 2019. Alle Informationen zur Aufstiegsregelung gibt es hier.