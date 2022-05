Hinspiel am Samstag: Der BFC Dynamo empfängt den VfB Oldenburg

Aufstiegsspiele zur 3. Liga live im TV

Die Anstoßzeiten der Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen dem BFC Dynamo und VfB Oldenburg stehen fest. Sowohl das Hinspiel am Samstag im Sportforum Berlin als auch die zweite Partie eine Woche später (Samstag, 4. Juni) im Oldenburger Stadion Marschweg werden um 14 Uhr angepfiffen.

MagentaSport überträgt beide Begegnungen live. Auch im frei empfangbaren Bereich sind die Aufstiegsspiele live zu sehen. Das Hinspiel zeigen der NDR und rbb auf ihren Online-Auftritten im Livestream, für das Rückspiel planen die beiden Landesrundfunkanstalten eine Übertragung im linearen TV.

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga folgen gemäß DFB-Spielordnung ebenso wie die Relegation zur 2. Bundesliga und Bundesliga den Bestimmungen, die bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Die alte Regelung, wonach die Zahl der auswärts geschossenen Tore bei Gleichstand entscheidet, gilt also auch in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga nicht mehr. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es in die Verlängerung. Erzielt darin keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.

Elversberg, Essen und Bayreuth steigen auf

Die Meister der Regionalliga Nord und Nordost duellieren sich um den letzten freien Platz in der 3. Liga für die Saison 2022/2023. Bereits als sportliche Aufsteiger fest stehen die SV Elversberg (Südwest), Rot-Weiss Essen (West) und die SpVgg Bayreuth (Bayern).

Die Meister der Regionalligen Südwest und West haben ein festes Direktaufstiegsrecht. Von den Meistern der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern steigt in einem jährlich rotierenden System jeweils ein Klub direkt in die 3. Liga auf. Im Vorjahr war dies der Vertreter der Regionalliga Nordost (FC Viktoria Berlin), diesmal ist es die SpVgg Oberfranken Bayreuth als Meister der Regionalliga Bayern.

Mehr Informationen zur Aufstiegsregelung hier.

Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden Playoff-Spiele. Vor einem Jahr setzte sich dort der TSV Havelse gegen den FC Schweinfurt durch, in dieser Saison treffen die Vertreter aus dem Nordosten und Norden aufeinander. Im kommenden Jahr wird es folglich zum Duell zwischen Nordost und Bayern in den Aufstiegsspielen kommen, während die Regionalliga Nord dann ein Direktaufstiegsrecht hat.

[jb]