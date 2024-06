Alle sportlich qualifizierten Klubs erhalten Zulassung für 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Zulassungsverfahren zur 3. Liga offiziell abgeschlossen. Das Teilnehmerfeld für die Saison 2024/2025 steht damit offiziell fest. Alle sportlich qualifizierten Klubs haben die Zulassung für die kommende Spielzeit erhalten.

Die 3. Liga präsentiert sich erneut auf sieben Positionen verändert. Aus der 2. Bundesliga sind der VfL Osnabrück, F.C. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden abgestiegen. Aufsteiger aus der Regionalliga sind Alemannia Aachen, der FC Energie Cottbus, Hannover 96 II und VfB Stuttgart II. Mit Hannover ist erstmals die zweite Mannschaft eines Zweitligisten in der 3. Liga vertreten.

Eröffnungsspiel am 2. August

Der Rahmenspielplan der Saison 2024/2025 soll bis spätestens Mitte Juli veröffentlicht werden. Das Eröffnungsspiel ist für Freitag, 2. August, angesetzt. Nach den ersten beiden Spieltagen folgt die erste Runde im DFB-Pokal (16. bis 19. August), für die sich zwölf Klubs aus der 3. Liga qualifiziert haben - so viele wie zuvor nur 2012/2013. In die Winterpause gehen die Drittligisten nach dem 19. Spieltag am 22. Dezember. In die Rückrunde startet die 3. Liga am 17. Januar 2025.

Wie gewohnt überträgt MagentaSport alle 380 Spiele der Saison live. 68 Partien sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Highlightrechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga in der Saison 2024/2025

F.C. Hansa Rostock

VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld

SV Sandhausen

SG Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

TSV 1860 München

1.FC Saarbrücken

SC Verl

SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln

Borussia Dortmund II

Rot Weiss Essen

SpVgg Unterhaching

Alemannia Aachen

FC Energie Cottbus

VfB Stuttgart II

Hannover 96 II

[jb]