Alle Spiele bis Ende September in der 3. Liga terminiert

Die Termine der Spieltage 3 bis 8 in der 3. Liga stehen fest. Der DFB hat alle Partien bis Ende September zeitgenau angesetzt. Enthalten ist auch der erste Wochenspieltag der Saison. Wie gewohnt waren den Ansetzungen Abstimmungen mit den Sicherheitsbehörden, Klubs und TV-Partnern vorausgegangen.

Der 3. Spieltag beginnt mit einem Ost-Hit: Der FC Erzgebirge Aue empfängt am Freitag, 23. August, ab 19 Uhr die SG Dynamo Dresden. Einen Tag später gastiert Arminia Bielefeld bei Rot-Weiss Essen, im Nachmittagsspiel um 16.30 Uhr kommt es zum Aufsteigerduell zwischen dem FC Energie Cottbus und Alemannia Aachen. Den Abschluss des Spieltags machen am Sonntagabend, 25. August, die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und der SV Wehen Wiesbaden. Es ist unter den drei Sonntagsspielen die Partie mit der geringsten Distanz.

Länderspielpause nach dem 4. Spieltag

Zum Auftakt des 4. Spieltags reist der F.C. Hansa Rostock zum FC Viktoria Köln (Freitag, 30. August). Diese Ansetzung folgt einer verbindlichen Vorgabe der zuständigen Sicherheitsbehörden. Das attraktive Samstagsprogramm beinhaltet unter anderem die Partien Alemannia Aachen gegen Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld gegen SV Sandhausen und Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken sowie das bayerische Duell FC Ingolstadt gegen TSV 1860 München (alle 14 Uhr). Das Abendspiel am Sonntag, 1. September, bestreiten Hannover 96 II und der SC Verl.

Wie die Bundesliga und 2. Bundesliga pausiert die 3. Liga anschließend aufgrund der ersten Länderspielphase der Saison für zwei Wochen. Weiter geht es mit dem 5. Spieltag am Freitag, 13. September, wenn der SV Sandhausen auf die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trifft. Am Samstag, 14. September, werden vor allem die Begegnungen zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden sowie zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim mit Spannung erwartet. Am Sonntag, 15. September, freut sich Erzgebirge Aue auf Arminia Bielefeld (13.30 Uhr), der SC Verl empfängt um 16.30 Uhr Aufsteiger Energie Cottbus, ehe Alemannia Aachen und Viktoria Köln ab 19.30 Uhr den Spieltag beschließen. Mit rund 90 Kilometern ist die Partie in Aachen das Spiel mit der kürzesten Distanz des 5. Spieltags.

Das Heimspiel der SpVgg Unterhaching gegen den FC Erzgebirge Aue eröffnet am Freitag, 20. September, den 6. Spieltag. Einen Tag später steht die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock (14 Uhr) an. Zu einem weiteren Duell zweier ehemaliger Bundesligisten kommt es ab 16.30 Uhr in Bielefeld, wo die Arminia den TSV 1860 München empfängt. Aufsteiger Alemannia Aachen gastiert am Sonntagabend bei Borussia Dortmund II, dieser Ansetzung liegt erneut eine offizielle Sicherheitsvorgabe zugrunde.

Erste Englische Woche am 7. Spieltag

Anschließend folgt der erste von zwei Wochenspieltagen in der Hinrunde. Jeweils fünf Partien sind für Dienstag und Mittwoch terminiert, darunter VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus und Erzgebirge Aue gegen SV Wehen Wiesbaden (24. September) sowie Alemannia Aachen gegen Waldhof Mannheim und das Derby Rot-Weiß Essen gegen Borussia Dortmund II (25. September). Alle Spiele des 7. Spieltags werden um 19 Uhr angepfiffen.

Am 8. Spieltag hat die U 23 des BVB zuhause mit 1860 München den nächsten namhaften Gegner (Samstag, 28. September) zu Gast. Im Nachmittagsspiel bekommt es Energie Cottbus ab 16.30 Uhr mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Die Terminierungen der Partien FC Ingolstadt gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) und Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen (16.30 Uhr) für Sonntag folgen jeweils Vorgaben der Sicherheitsbehörden. Das Nachbarschaftsduell zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Verl rundet den Spieltag am Abend ab.

Der neue Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist gegenüber der Vorsaison unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden wie folgt:

1 Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

1 Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Live-Partnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

[jb]