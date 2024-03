Alexander Wehrle bleibt an der Spitze der DFB GmbH & Co. KG

Weiter an der Spitze des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG: Alexander Wehrle

Alexander Wehrle bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG. Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag beschloss das DFB-Präsidium, den 49-Jährigen für eine weitere Amtszeit berufen. Wehrle war am 29. April 2022 vom DFB-Präsidium an die Spitze des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG gesetzt worden. In den Vereinbarungen des Gesellschaftervertrages ist für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden eine Laufzeit von zwei Jahren festgelegt, so dass nun eine Neuberufung anstand.

Die DFB GmbH & Co. KG ging im Januar 2022 aus einer Formwandlung der DFB GmbH und der Ausgliederung der wirtschaftlichen Aktivitäten aus dem DFB e.V. hervor. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Deutschen Fußball-Bundes bündelt die Gesellschaft dessen wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die vier Geschäftsbereiche Nationalmannschaften & Akademie, Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events und IT & Digitales. Als Geschäftsführer fungieren Dr. Holger Blask, Manuel Hartmann und Andreas Rettig.

Dem Aufsichtsrat gehören Alexander Wehrle (Aufsichtsratsvorsitzender), Thomas Bergmann, Peter Frymuth, Sabine Mammitzsch, Celia Sasic, Ralph-Uwe Schaffert, Steffen Schneekloth, Matthias Schöck, Silke Sinning und Hermann Winkler an. Die Gesellschafterversammlung bilden Stephan Grunwald, Oliver Leki, Bernd Neuendorf, Heike Ullrich, Hans-Joachim Watzke und Ronny Zimmermann.

[mb]