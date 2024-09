Adeyemi: "Auch außerhalb des Platzes mehr ein Leader sein"

Im ersten Spiel der neuen Saison 2024/2025 trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft am Mittwoch (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in der Gruppe D der EM-Qualifikation auf Israel. Vor dem Duell im ungarischen Györ sprechen Angreifer Karim Adeyemi und Mittelfeldspieler Jan Thielmann über den Saisonauftakt.

Karim Adeyemi über...

... seine Zeit bei der U 21: Die Mannschaft ist sehr bereit und engagiert zu gewinnen. Unser Fokus liegt darauf, die nächsten beiden Spiele in der Qualifikation zu gewinnen - darauf freuen wir uns. Wir haben noch eine Trainingseinheit,und dann wollen wir natürlich drei Punkte mitnehmen.

... Forderungen von Trainer Di Salvo: Wir hatten ein ehrliches Gespräch, er hat mir gesagt, was er von mir erwartet. Ich habe ihm gesagt, dass ich hier bin, um Gas zu geben und der Mannschaft zu helfen. Das will ich in jedem Training und Spiel machen. Ich freue mich, hier wieder dabei zu sein und mich beweisen zu dürfen. Ich soll meine Stärken ausspielen, also meine Schnelligkeit im Eins-gegen-Eins und meine Torgefährlichkeit ins Spiel bringen. Auch außerhalb des Platzes soll ich mehr ein Leader sein und in der Mannschaft mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin einer der Älteren im Team und habe daher mehr Erfahrung, dessen bin ich mir bewusst.

... seine persönliche Entwicklung: Ich will konstanter werden, jedes Spiel gut machen und der Mannschaft helfen. Ich weiß, was ich drauf habe, ich weiß aber auch, dass ich die letzten Jahren nicht immer gut gespielt habe. Ich will mehr Gas geben und auch an meinen Schwächen arbeiten. Und ich will meine Aufgabe als Offensivspieler mit mehr Toren und Assists erfüllen.

... seine Ambitionen: Ich hatte letztes Jahr mit Julian Nagelsmann Kontakt, wir hatten ein gutes Gespräch. Ich versuche, mich hier zu zeigen. Mein Fokus liegt natürlich darauf, wieder in die erste Mannschaft zu kommen.

... die Arbeit an sich selbst: Ich bin jung und versuche viel. Mir persönlich hilft es, hart zu arbeiten und nie in den Ruhemodus zu kehren. Wenn ich vor und nach dem Training noch mehr mache, hilft das. Wenn man mal das Selbstvertrauen verliert, weil es nicht so gut läuft, dann muss man im Training und auch danach wieder richtig Gas geben.

Jan Thielmann über...

... den Gegner Israel: Sie haben eine gute Mannschaft, die zu Unrecht mit null Punkten am Tabellenende steht. Aber wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, können wir auch relativ klar das Spiel gewinnen. Es ist unser Anspruch, drei Punkte mitzunehmen.

... den Wert einer EM-Qualifikation: Ein Turnier zu spielen ist immer was Schönes. Ein erfolgreiches Turnier zu spielen erst recht, das steigert den Marktwert und das Ansehen - so können wir auf uns aufmerksam machen. Ich durfte bislang noch kein Turnier spielen und bin sehr heiß darauf, mein erstes zu spielen. Es ist dazu aber wichtig, dass wir morgen den nächsten Schritt gehen.

... die kurze Vorbereitungszeit: Normalerweise haben wir mehr Zeit als vor diesem Länderspiel, einige haben auch Sonntag noch gespielt. Wir konnten nicht so viele Inhalte trainieren, wir haben also gestern im Training ein bisschen Spaß reingebracht, um zusammenzufinden.