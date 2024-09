3:1 vs. Nigeria: Deutschland vorzeitig im Achtelfinale der U 20-WM

Die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien erfolgreich bestritten und sich so vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich in Bogotá mit 3:1 (1:0) gegen Nigeria durch. Zum Auftakt hatte Deutschland Venezuela mit 5:2 besiegt, Nigeria gegen Südkorea 1:0. Am Samstag (ab 22 Uhr MESZ, live bei FIFA+) trifft das DFB-Team erneut in Bogotá zum Abschluss der Gruppenphase auf die Asiatinnen.

"Es war das erwartet schwere Spiel, das uns alles abverlangt hat", sagte Kathrin Peter. "Nigeria hat uns mit seinen schnellen Spitzen immer wieder Probleme bereitet. Trotzdem haben die Mädels den Kampf angenommen, sich in die Partie reingebissen und sie mehr und mehr in den Griff bekommen. Letztendlich haben wir deshalb auch verdient gewonnen."

Sehitler eröffnet, Ernst macht den Deckel drauf

Die deutsche Mannschaft war gut in die Partie im El Techo Stadion in der kolumbianischen Hauptstadt vor 1339 Zuschauer*innen gestartet. In der 17. Minute erzielte Alara Sehitler vom FC Bayern München nach einer Flanke von rechts per Kopf den Führungstreffer. Danach kam die nigerianische Mannschaft vor allem durch ihre schnellen Außenspielerinnen immer wieder zu Chancen, die DFB-Frauen konnten die Führung aber mit in die Halbzeit nehmen.

Kurz nach Wiederanpfiff bescherte ein Missverständnis in der deutschen Defensive den Nigerianerinnen den Ausgleichstreffer durch Chiamaka Okwuchukwu (50.) Die DFB-Auswahl ließ sich davon aber nicht beirren und zog weiter ihr Spiel auf, bis Sofie Zdebel in der 61. Minute zur erneuten Führung traf. Nach einer scharfen Hereingabe von rechts kam die Spielerin von Bayer Leverkusen am schnellsten an den Ball und hielt den Fuß zum 2:1 hin. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Sarah Ernst vom FC Bayern nach einer erneuten Flanke von rechts für das 3:1-Endergebnis (90.) - das Ticket fürs WM-Achtelfinale war vorzeitig gebucht.

[dfb]