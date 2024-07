2500 Euro Geldstrafe für Hannover 96

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Hannover 96 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro belegt.

In der 62. Minute des Entscheidungsspiels um den Aufstieg in die 3. Liga der zweiten Hannoveraner Mannschaft bei den Würzburger Kickers am 29. Mai 2024 setzten Hannoveraner Zuschauer hinter dem Tor Gegenstände wie beispielsweise ein Spruchband in Brand. Es kam zu einem offenen Feuer mit schwarzen Rauchentwicklung und unangenehmem Geruch. Die Feuerwehr entschied sich für ein kontrolliertes Abbrennen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.