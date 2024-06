2:2 nach 0:2: U 20 spielt Remis gegen Schwedens U 23

Im letzten Spiel des WM-Vorbereitungslehrgangs in Schweden haben die U 20-Frauen starke Moral bewiesen und die erste Niederlage verhindert. Gegen die U 23 Schwedens spielte der DFB-Nachwuchs in Växjö nach Zwei-Tore-Rückstand noch 2:2 (0:2). Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Schwedinnen 2:1. Zuvor hatte der DFB-Nachwuchs gegen die U 23-Teams Polens (3:2) und Australiens (3:0) jeweils gewonnen.

"Dass wir solche Moral bewiesen haben, nehmen wir gerne mit. Man muss vor dieser Energieleistung den Hut ziehen. Die Mädels haben bis zum Schluss dran geglaubt", sagte Co-Trainer Patrick Irmler, der die Mannschaft in Abwesenheit von Trainerin Kathrin Peter zusammen mit Co-Trainer Jos Bolt betreute. Peter wird bei der WM-Auslosung am Mittwoch in Kolumbien vor Ort sein. "Wir hatten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten haben wir der größeren Erfahrung der Schwedinnen Tribut zollen müssen, in der zweiten haben wir - auch mit den genau richtigen Wechseln - ein ganz anderes Gesicht gezeigt."

Alice Bergström in der achten sowie Sara Ericsson in der 29. Minute brachten die Gastgeberinnen schon vor der Halbzeit in Führung. Der Anschlusstreffer durch Cora Zicai vom SC Freiburg in der 74. Minute leitete die Schlussoffensive ein, die Jella Veit von Eintracht Frankfurt in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem Ausgleich krönte. Vom Punkt traf dann von fünf deutschen Schützinnen nur Veit.