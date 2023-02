2:0 gegen Frankreich: U 17 siegt souverän

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben Frankreich vor 421 Zuschauern 2:0 (1:0) geschlagen. Zu Beginn agierte Deutschland etwas abwartender, Frankreich probierte es vor allem über den rechten Flügel, kam jedoch nur selten zum Abschluss. Die Führung erzielte dann aber Deutschland. Die Magdeburgerin Melina Krüger nutzte in der 29. Minute einen fatalen Abspielfehler der Französinnen und erzielte nach einem schönen Schnittstellenpass von Estrella Merino Gonzales das 1:0. Danach kam der Spielfluss durch viele Behandlungspausen ins stocken. Der rauen Gangart fiel dann auch Melina Walheim zum opfer, die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste. Für sie kam Melina Bünning in die Partie.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Pia Lucassen im Tor ihre Klasse und bewahrte die Mannschaft von Sabine Loderer mehrfach vor dem Ausgleich. Im Offensivspiel fehlte es der DFB-Elf ein wenig an Durchschlagskraft und so blieb es lange beim 1:0. Erst in der Nachspielzeit sorgte die eingewechselte Delice Boboy (90+3.) mit dem 2:0 für die Entscheidung.

"Großes Lob an die Defensive"

"Es war ein sehr intensives Spiel, die Französinnen wollten schnell umschalten, aber darauf waren wir gut vorbereitet", sagte Sabine Loderer, die vor allem mit der Verteidigung zufrieden war. "Ich muss ein großes Lob an die ganze Defensive aussprechen, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Ende März steht für die U 17 in Portugal die zweite EM-Qualifikationsrunde an, auf die Loderer optimistisch blickt: "Das war jetzt der letzte Schritt vor der EM-Quali, der uns ein gutes Gefühl gibt." Dort spielt die DFB-Auswahl gegen Nordmazedonien (23. März), Ungarn (26. März) und die Gastgeberinnen (29. März). Die EM-Endrunde steigt im Mai in Estland.

[dfb]