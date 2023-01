1860 München trennt sich von Trainer Köllner

Drittligist TSV 1860 München hat sich von seinem Trainer Michael Köllner getrennt. Das zurückliegende 1:2 gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden war für die "Löwen" die fünfte Niederlage aus den vergangenen sieben Partien (vier Punkte). In der Tabelle rutschte der ehemalige Bundesligist vom zweiten Platz auf den sechsten Rang ab. Ein direkter Aufstiegsplatz ist nun sieben Zähler entfernt, bis zum Relegationsplatz fehlen drei Punkte.

Michael Köllner hatte im November 2019 beim TSV 1860 München übernommen. Die Saison 2019/2020 beendeten die Münchner auf dem achten Rang. Zuletzt verpassten die "Löwen" zweimal in Folge als Tabellenvierter die Rückkehr in die 2. Bundesliga nur knapp.

Gorenzel übernimmt interimsweise

"Trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt, und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein", so Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel. "Wir sehen unsere Saisonziele akut in Gefahr. Michael Köllner hat die Aufgabe als Cheftrainer in einer schwierigen Phase für den TSV 1860 München übernommen, wurde binnen kürzester Zeit zum Sympathieträger, trug maßgeblich zur Ruhe im Umfeld bei und hat tiefe Spuren hinterlassen. Wir danken Michael Köllner für seine langjährige, sehr gute Arbeit auf dem Platz und weit darüber hinaus und wünschen ihm persönlich alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg."

Interimsweise wird nun Geschäftsführer Gorenzel die Mannschaft in Doppelfunktion betreuen. Unterstützt wird er dabei vom bisherigen Assistenten Stefan Reisinger sowie dem bestehenden Trainerteam Franz Hübl, Harald Huber und Jörg Mikoleit. Im nächsten Ligaspiel ist der TSV 1860 München am Sonntag (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport) beim Aufsteiger VfB Oldenburg gefordert.

[mspw]