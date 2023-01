Hallescher FC stellt Trainer Meyer frei

Dritter Trainerwechsel in der 3. Liga an einem Tag: Nur wenige Stunden nach dem TSV 1860 München (Michael Köllner) und dem FC Ingolstadt 04 (Rüdiger Rehm) hat auch der abstiegsbedrohte Hallesche FC den bisherigen Cheftrainer André Meyer freigestellt.

Der 39 Jahre alte Fußball-Lehrer Meyer hatte die Mannschaft seit Dezember 2021 betreut und in der zurückliegenden Saison auf den 14. Rang und damit zum Klassenverbleib geführt. In der laufenden Spielzeit rutschte der HFC am vergangenen Wochenende durch die 0:2-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FSV Zwickau auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf die sichere Zone beträgt zwei Punkte.

"17 Punkte aus 20 Partien sind historischer Tiefstwert"

"Bei aller Wertschätzung für das große Engagement von André Meyer haben die Entwicklung in den letzten Monaten sowie das Auftreten des Teams bei der enttäuschenden Heimniederlage gegen den FSV Zwickau dazu geführt, dass wir uns in Vorstand und Verwaltungsrat einstimmig für eine Trennung ausgesprochen haben", erklärt Halles Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Fox. "17 Punkte aus 20 Partien in dieser Saison sind ein historischer Tiefstwert seit unserer Zugehörigkeit zur 3. Liga. Daher sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir auf der Trainerposition einen neuen Impuls setzen müssen."

Eine aus Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsrates bestehende Gruppe sondiert - unterstützt von Sportdirektor Ralf Minge, der seinen Abschied für Ende März angekündigt hatte - den Markt, um die vakante Position baldmöglichst mit einem neuen Cheftrainer zu besetzen. Zunächst springt HFC-Nachwuchsleiter Jens Kiefer (48), der den derzeitigen Tabellenführer SV 07 Elversberg im Sommer 2013 zum erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga geführt hatte, als Interimstrainer ein. Ihm stehen Co-Trainer Max Bergmann und Torwarttrainer Marian Unger zur Seite.

