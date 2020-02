14.700 Euro Geldstrafe für Carl Zeiss Jena

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 14.700 Euro belegt.

In der 47. Minute des Drittligaspiels gegen den KFC Uerdingen 05 am 26. Oktober 2019 in Düsseldorf zündeten Jenaer Zuschauer mindestens 30 Bengalische Feuer. Darüber hinaus brannten Jenaer Anhänger vor Beginn des Drittligaspiels beim FC Ingolstadt 04 am 22. Dezember 2019 mindestens zwölf pyrotechnische Gegenstände ab.

[dfb]