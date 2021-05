1:1 in Wolfsburg: Bayern verteidigt Spitze

Angriff abgewehrt, Entscheidung knapp verpasst: Der FC Bayern München hat im Titelrennen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga einen wichtigen Punkt im Spitzenspiel beim amtierenden Champion VfL Wolfsburg geholt. Nach dem 1:1 (1:0) der Münchnerinnen in Wolfsburg in der 20. Runde hat das Team von Trainer Jens Scheuer weiter zwei Zähler Vorsprung vor dem VfL und im Titelkampf bei noch zwei ausstehenden Partien alles selbst in der Hand.

Nationalspielerin Sydney Lohmann markierte in der 34. Minute die bis dahin überraschende Führung für den Tabellenführer, Ewa Pajor traf in der spannenden Schlussphase zum Ausgleich für den VfL (81.). In den ausstehenden Spielen treten die Münchnerinnen bei Bayer Leverkusen und gegen Eintracht Frankfurt an. Wolfsburg muss in der Pokalfinal-Generalprobe bei der Eintracht sowie gegen Werder Bremen ran.

"Das Unentschieden geht in Ordnung. Das bedeutet ganz klar, dass es die Bayern auf den eigenen Füßen haben", kommentierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die im Stadion war, im NDR das Ergebnis: "Jetzt können die Bayern ihre Saison krönen."

FC Bayern: Benkarth pariert stark, Lohmann trifft

Ohne die angeschlagene Kapitänin Alexandra Popp, die mit Oberschenkelproblemen passen musste, begann der VfL forsch, lief die Münchnerinnen extrem früh an und drängte den FCB in die Defensive. So hatte der amtierende Meister auch die erste große Tormöglichkeit. Pajor zwang Nationaltorhüterin Laura Benkarth zu einer Glanzparade (7.). Die Bayern verzeichneten hingegen erst in der 15. Minute einen ersten Torschuss durch Lineth Beerensteyn.

Wolfsburg blieb in der Folge das spielbestimmende Team. Zwar fanden die Bayern nun etwas besser in die Partie, gefährlich vors Tor kamen sie aber nicht. Anders als der VfL, der durch Ingrid Syrstad Engen die nächste gute Möglichkeit zur Führung hatte (22.). Die Norwegerin schloss jedoch aus guter Position zu überhastet ab.

VfL-Torhüterin Almuth Schult, die nach ihrer langen Babypause ihr zweites Spiel in Folge für Wolfsburg absolvierte, hatte bis zur Mitte der ersten Hälfte kaum etwas zu tun. Umso überraschender fiel die Führung für den FC Bayern. Nach einem Freistoß aus linker Position staubte FCB-Angreiferin Lohmann zum 1:0 ab (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Syrstad Engen den Ausgleich auf dem Fuß, wurde jedoch von der FCB-Abwehr vor dem möglichen Torabschluss noch gestoppt.

Pajor hält Titelrennen offen

Der zweite Durchgang verlief zunächst ausgeglichener als noch der erste. Die Bayern standen nun defensiv kompakter und ließen kaum Chancen der Wolfsburgerinnen zu. Offensiv lauerten Lohmann und Co. auf Konter. Je länger das Spiel dauerte, desto körperlicher wurde es. Wolfsburg versuchte, auf den Ausgleich zu spielen. Doch technische Fehler wie bei einer Möglichkeit für Pajor in aussichtsreicher Position verhinderten die Wende noch (69.).

In der spannenden Schlussphase wog die Partie hin und her. Torraumszenen gab es auf beiden Seiten. Beerensteyn hatte für die Bayern die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber nur die Latte (79.). Nur zwei Minuten später nutzte Pajor eine Unachtsamkeit in der bayerischen Hintermannschaft und glich zum 1:1 aus (81.). Die eingewechselte Lea Schüller verpasste kurz vor dem Abpfiff den Lucky Punch für die Münchnerinnen (89.).

