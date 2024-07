0:2 gegen Spanien: Bitteres EM-Aus für U 19

Die deutschen U 19-Frauen haben bei der Europameisterschaft in Litauen den Halbfinaleinzug hauchdünn verpasst. Gegen Titelverteidiger Spanien verlor das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky in Jonava mit 0:2 (0:1) und rutschte in Gruppe B noch auf Rang drei ab. Erster wurde die Niederlande dank ihres 2:0 gegen Irland, Zweiter Spanien. Die Ibererinnen lagen bei Punktgleichheit aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vor Deutschland und treffen im Halbfinale am Mittwoch nun auf England. Im zweiten Semifinale misst sich die Niederlande mit Frankreich.

"Wir sind extrem enttäuscht über das Aus in der Gruppenphase und gratulieren Spanien und der Niederlande zum Einzug ins Halbfinale", sagte Urbansky. "Es war die erwartet enge Gruppe, in der am Ende Kleinigkeiten über Ausscheiden und Weiterkommen entschieden haben. Wir haben es heute leider nicht geschafft, unsere Leistung abzurufen, und waren in den entscheidenden Aktionen nicht bissig genug. Trotz des Vorrunden-Aus bin ich sehr stolz auf mein Team, das in jeder Minute sein Herz auf dem Platz gelassen hat."

Kein Glück mit Distanzschüssen

Vor 342 Zuschauer*innen hielt die DFB-Auswahl in der Anfangsphase gegen stark aufspielende Spanierinnen gut dagegen, geriet durch Noemi Bejarano Beltran per Distanzschuss aber früh in Rückstand (14.). In einem intensiven Spiel dominierte der Titelverteidiger danach die Partie, Svea Stoldt klärte auf der Linie und bewahrte das DFB-Team vor Schlimmerem (28.). Kurz vor der Halbzeitpause kam die deutsche Mannschaft gefährlich nah an den spanischen Kasten, doch die Flanke von Melina Krüger von der rechten Seite fand keine Abnehmerin (44.).

Nach Wiederanpfiff bemühte sich die DFB-Auswahl, den Weg nach vorne zu finden, tat sich aber gegen defensiv stark auftretende Spanierinnen schwer und fand kaum ein Durchkommen. Umgekehrt hielt Torhüterin Anne Moll die deutsche Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel (74.). Deutschland versuchte es nun vor allem aus der Distanz: Carlotta Schwoererer etwa überraschte die spanische Torhüterin und zog aus knapp 30 Metern ab, doch Eunate Astralaga pariert. Nur kurze Zeit später scheiterte Merle Hokamp ebenfalls mit einem Distanzschuss.

Die deutsche Mannschaft probierte zwar weiter viel, war im Vorwärtsgang aber nicht zwingend genug und kassierte schließlich durch Pau Rubio das 0:2 in der 86. Minute. Die Entscheidung im letzten Gruppenspiel - und das bittere vorzeitige Aus bei der EURO 2024 in Litauen.

