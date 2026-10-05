Ticker: DFB-Frauen erreichen Teamquartier

Mit zwei Heimländerspielen gegen internationale Top-Mannschaften starten die DFB-Frauen in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Brasilien im Frühsommer 2027. Zunächst trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) in Karlsruhe auf Australien, bevor am kommenden Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) der Gegner in Bremen Japan heißt. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.

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Ankunft in Heidelberg

Die Frauen-Nationalmannschaft startet am heutigen Montag in die erste Länderspielperiode der neuen Saison, bis zum Mittag treffen die Spielerinnen im Teamhotel in Heidelberg ein. Bundestrainer Christian Wück hat in der vergangen Woche ein 24-köpfiges Aufgebot berufen. Nach den verletzungsbedingten Absagen von Vivien Endemann und Giulia Gwinn wurde am Sonntag Sarai Linder nachnominiert. Nach dem Mittagessen geht es für das Team nach Ludwigshafen, wo beim Marketingtag wieder zahlreiche Inhalte für die Kanäle des DFB und seiner Partner produziert werden.

Auf den Trainingsplatz bittet Wück erstmals am morgigen Dienstag. Bei der Einheit um 10.30 Uhr werden dann über geladene 300 Schüler*innen aus der Region Heidelberg zu Gast sein und das DFB-Team unterstützen.