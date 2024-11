Debütant Leweling schießt DFB-Team zum Sieg gegen Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach einer überwiegend dominanten Vorstellung bereits zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde in der UEFA Nations League sicher im neu eingeführten Viertelfinale. Das DFB-Team siegte im 48. Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in München mit 1:0 (0:0) und ist mit zehn Punkten nach vier Spielen als Spitzenreiter in Gruppe 3 nun schon nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Der Stuttgarter Neuling Jamie Leweling wurde mit seinem ersten Länderspieltreffer in der 64. Minute zum Matchwinner, nachdem ihm kurz nach Anpfiff bereits ein vermeintliches Tor aberkannt worden war. Das DFB-Team bestimmte über weite Strecken der Begegnung das Tempo, ließ im Abschluss aber das eine oder andere Mal an Präzision vermissen.

Erst Abschied, dann Wirbel

Unter großem Beifall wurden vor dem Spiel erst einmal die aus dem DFB-Team zurückgetretenen Weltmeister Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos sowie Ilkay Gündogan, die allesamt beim EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1), dem zuvor letzten Länderspiel in der bayerischen Landeshauptstadt, noch auf dem Feld gestanden hatten, emotional verabschiedet. Ihre Nachfolger im Nationaltrikot, bei denen Torwart Oliver Baumann und Jamie Leweling ihren Einstand sowie die defensiven Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic und Angelo Stiller in ihrer Heimatstadt ihr Startelfdebüt im A-Team gaben, sorgten von Anpfiff weg ebenfalls für viel Wirbel.

Bereits nach 100 Sekunden schlug der Ball nach einem abgefälschten Schuss von Leweling aus 15 Metern im Netz der Niederländer ein, doch Schiedsrichter Slavko Vincic und sein Team entschieden nach mehr als dreiminütigem Videostudium, dass dem Treffer eine Abseitsstellung vorausgegangen war. Die deutsche Mannschaft zeigte sich von der Entscheidung der Unparteiischen unbeeindruckt und machten weiter ordentlich Druck auf die Defensive der Elftal, die ohne ihren gesperrten Kapitän Virgil van Dijk auskommen mussten. Binnen weniger Minuten scheiterten Tim Kleindienst (8.) sowie Maximilian Mittelstädt (10.) aus kurzer Distanz an Schlussmann Bart Verbruggen.

Deutsches Pressing nervt Oranje

Die Begegnung beruhigte sich zunehmend etwas, das DFB-Team blieb aber auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit deutlich spielbestimmend, während das in Dunkelblau angetretene Oranje auch wegen des aggressiven deutschen Pressings bis dato kaum zur Entfaltung kam. In der 28. Minute wurde erneut Leweling im Rückraum von Serge Gnabry in Szene gesetzt. Seinen Abschluss aus etwa 13 Meter konnte Stefan de Vrij kurz vor der Linie aber gerade noch abwehren (28.). Nur eine Minute später verfehlte Kleindienst das Gehäuse der Gäste knapp aus der Distanz (29.).

Die 68.367 Personen in München waren sehr einverstanden mit dem Auftritt der Nationalmannschaft und ließen die La Ola durch das weite Rund schwappen - es fehlten lediglich die Tore auf der Videowand. Stiller per Kopf (37.) sowie erneut Kleindienst, der an einer scharfen Hereingabe des agilen Gnabry vorbeirutschte (43.), verfehlten ebenfalls den Führungstreffer. So ging es trotz der großen Überlegenheit torlos in die Pause.

Leweling trifft kurz nach einer Ecke

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ersetzte Robert Andrich seinen Leverkusener Teamkameraden Florian Wirtz - und die Niederlande wurde aktiver, im Mittelfeld präsenter und gestaltete die Partie ausgeglichener. Doch die erste gute Chance hatte wieder Deutschland, als Gnabry aus 14 Metern vergab (53.).

Als das Spiel zu verflachen drohte, sorgten Standardsituationen in der Hälfte der Niederländer für Gefahr. Nach zwei erfolglosen Freistößen brach dann ein Eckstoß endlich den Bann. Kleindienst verlängerte eine Ecke von Kapitän Joshua Kimmich per Kopf, der Abpraller landete im Rückraum wieder auf dem Fuß von Leweling, der den Ball aus etwa zwölf Metern mit voller Wucht in die Maschen knallte.

Der Europameister von 1988 fand sich aber nicht mit einer Niederlage ab und wäre in der 77. Minute um ein Haar zum Ausgleich gekommen. Nach einer starken Einzelaktion schoss der Leipziger Xavi Simons den Ball aus knapp 25 Metern ebenfalls mit Gewalt an die Querlatte des deutschen Tores. In der 83. Minute verpasste zunächst zunächst Mittelstädt den zweiten deutschen Treffer, bevor Baumann einen Schuss von Donyell Malen glänzend abwehrte und somit den Sieg festhielt.